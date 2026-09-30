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Ukradli návěsy s logy Nvidie, místo GPU a AI akcelerátorů našli jen 20 tun písku

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Skupina zlodějů si chtěla přivydělat prodejem kradeného hardwaru Nvidie. Nevyšlo to. Náklad sice úspěšně odvezli, ale radost trvala jen do otevření návěsu. Křemík sice obsahoval, ale v podobě oxidu…
PlusAI Truck

PlusAI Truck

Zdroj: PlusAI
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