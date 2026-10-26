Zelená pro D35 od Mohelnice. Zásadní stavba odvede provoz z nebezpečné silnice

„Projekt dostavby poslední části severní spojnice Čech s Moravou a částí Slezska zahrnuje výstavbu, financování, provoz a údržbu dvou nových úseků D35 Opatovec–Staré Město a Staré Město–Mohelnice v celkové délce 35,4 kilometru. Koncesionář následně převezme také provoz a běžnou údržbu navazujících 17 kilometrů dálnice mezi Litomyšlí a Opatovcem, jejichž výstavbu zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic. Tyto úseky se do jeho správy zapojí současně se zprovozněním nových úseků mezi Opatovcem a Mohelnicí," řekl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).
Konsorcium ViaAlliance35, které založily společnosti Cintra Global SE, Strabag Motorway GmbH, Budimex S.A. a Invesis B.V., podle ministerstva financí předložilo nejvýhodnější cenovou nabídku. Stát začne dálnici splácet po zprovoznění úseků. S dokončením se počítá kolem roku 2031.
„Když půjde vše dobře, zahájení prvních přípravných stavebních prací bychom chtěli stihnout ještě letos. Dalším krokem bude tzv. finanční uzavření, které by mělo proběhnout v prvním čtvrtletí roku 2027. V rámci tohoto kroku koncesionář uzavře smlouvy o financování a provede úrokové a měnové zajištění. Finančním uzavřením se koncesionářská smlouva stává účinnou,“ popsal další postup vedoucí oddělení PPP projektů ministerstva dopravy Jan Ornst.
Důležitý úsek D35 za Mohelnicí odvede dopravu z kapacitně nevyhovující silnice přes takzvaný Mohelnický kopec.
„Potřebnost a naléhavost stavby vyplývá z dopravní funkce a zatížení stávající silnice I/35 mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí, která je v současné době na hranici únosnosti z hlediska kapacity a bezpečnosti dopravy a obyvatel,“ uvádí k připravované výstavbě Ředitelství silnic a dálnic.
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Jen tato část stavby označená D35 Staré Město - Mohelnice počítá s vybudováním 29 mostů, realizací čtyř mimoúrovňových křižovatek a také stavbou více než 1300 metrů dlouhého tunelu Maletín. Řešený úsek měří přes 17 kilometrů a již od loňska zde probíhají zemní práce a další přípravné úkony v území budoucí dálnice včetně záchranného archeologického výzkumu. Záměr je důležitý i pro další navazující úpravy - právě do nové křižovatky Mohelnice-sever má přeložka silnice I/44, tedy dlouho očekávaný obchvat obce Libivá.
PPP je způsob výstavby a provozu veřejné infrastruktury, při kterém se na projektu podílí soukromý investor, který stavbu financuje, vybuduje a po určitou dobu provozuje. Stát mu za to platí.
V Pardubickém kraji je hotový úsek D35 Časy až Ostrov, obchvat Vysokého Mýta a úsek mezi Janovem a Opatovcem. Ve výstavbě jsou části z Džbánova do Litomyšle a z Litomyšle do Janova. V provozu je v kraji přes 38 kilometrů dálnice D35. V Olomouckém kraji je D35 v provozu mezi Mohelnicí na Šumpersku a Lipníkem nad Bečvou na Přerovsku, kde se napojuje na dálnici D1.
Dálnice D35 má spojit Liberec, Hradec Králové a Olomouc a má být severní alternativou přetížené dálnice D1 při cestě z Čech na Moravu. Po dokončení bude s délkou 210 kilometrů nejdelší dálnicí v Česku.