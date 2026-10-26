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Zelená pro D35 od Mohelnice. Zásadní stavba odvede provoz z nebezpečné silnice

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Dennívýzva
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Vláda schválila koncesionářskou smlouvu na dostavbu dálnice D35 mezi Opatovcem v Pardubickém kraji a Mohelnicí v Olomouckém kraji. Více než 35 kilometrů dálnice tak formou PPP projektu postaví a poté bude udržovat za 71,32 miliardy korun konsorcium ViaAlliance35. Smlouvu bude nyní řešit Sněmovna.
Zelená pro D35 od Mohelnice. Zásadní stavba odvede provoz z nebezpečné silnice

Zelená pro D35 od Mohelnice. Zásadní stavba odvede provoz z nebezpečné silnice

Zdroj: Ministerstvo dopravy
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 13:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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