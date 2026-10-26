Borárosova bývalá tchyně prolomila mlčení a nešetřila ho. Popsala jeho chování na pohřbu i falešná obvinění

Maya Jákliová se po smrti dcery Moniky Jákliové na devět měsíců odmlčela. Teď promluvila hlavně o Gáboru Borárosovi, 34letém slovenském bojovníkovi ve welterové váze do 77 kg s bilancí 20-14-1, s nímž měla její dcera nezletilé dítě. Rozhovor vyšel maďarsky a české převzetí jeho nejostřejší pasáž posunulo jinam, než kam ji položila ona sama; redakce MMAmag proto porovnala originál s českým textem.
Devět měsíců ticha a maďarský rozhovor
Rozhovor zveřejnil 22. října 2026 maďarský Blikk, české převzetí přinesl o čtyři dny později iSport. Maya Jákliová v něm vysvětluje, že emoce v sobě dusila a teprve po měsících dokázala popsat, čím rodina prošla.
Její dcera zemřela 21. ledna 2026 při dopravní nehodě mezi Veľkým Mederom a Dolným Štálom v okrese Dunajská Streda. Podle zprávy agentury TASR, kterou převzal Teraz.sk, policie případ řešila jako dopravní nehodu a k 26. lednu 2026 nezjistila cizí zavinění.
Boráros zápasí v OKTAGON MMA, největší české MMA organizaci. Podle Blikku se s Monikou Jákliovou rozešli v roce 2024 a mají spolu nezletilé dítě. Redakce MMAmag přepočítala odstup mezi nehodou a rozhovorem z dat uvedených v obou zprávách: od 21. ledna do 22. října 2026 uplynulo 274 dní, tedy devět měsíců, ne deset, jak uvádí české převzetí.
Nejtvrdší věta rozhovoru ale nepatří lednové noci. Týká se dne, kdy se rodina s Monikou Jákliovou loučila.
Co mu podle ní nikdy neodpustí
„Nechci Gáborovi ubližovat, jen nebylo hezké, že tam, na místě, poskytl rozhovor. To mu nikdy neodpustím. […] Nebylo to důstojné…“ řekla Jákliová Blikku. Je to její tvrzení, ne nezávisle doložený popis toho dne.
Záleží tu na jednom slově. V maďarském originálu, do kterého redakce MMAmag nahlédla, mluví Jákliová o rozhovoru poskytnutém „tam, na místě“; české převzetí tutéž pasáž zařadilo pod mezititulek o nedůstojném pohřbu. Televize Markíza psala z posledního rozloučení 29. ledna 2026 a uvádí, že Boráros na něm byl. Vlastní rozhovor s ním se ve zprávě Markízy neobjevuje.
Druhá výtka je konkrétnější a týká se toho, co přišlo potom: úřadů a anonymního oznámení.
Anonymní oznámení, ke kterému se nikdo nehlásí
Boráros o bývalé tchyni mluvil v září 2026 v pořadu Beköltözve Hajdú Péterhez. Jeho slova zveřejnilo 19. září 2026 maďarské Origo a redakce MMAmag s nimi pracuje v tomto zprostředkovaném znění: „Můj vztah s tchyní se nedá označit za dobrý. A po tom všem mě ještě obtěžuje úřadem péče o dítě, k čemuž nebyl žádný důvod.“ Podle Origa dodal, že si tchyně chce péči o jeho dceru zajistit pro sebe.
O měsíc později to Jákliová odmítla: „Gábor se bál, že mu chci vzít dceru, což není pravda. Není pravda ani to, že jsem šla na úřad péče o dítě. Někdo podal anonymní oznámení, protože si myslel, že dítě není u otce v dobrých podmínkách.“ Z obou výroků plyne, že se strany neshodnou ani na tom, kdo podnět poslal.
Redakce MMAmag postavila vedle sebe obě veřejná vystoupení i s daty jejich zveřejnění.
|Kdo
|Kdy a kde to zaznělo
|Co tvrdí o podnětu
|Gábor Boráros
|pořad Beköltözve Hajdú Péterhez, citováno přes Origo 19. 9. 2026
|tchyně ho obtěžovala úřadem péče o dítě a chce péči pro sebe
|Maya Jákliová
|Blikk, 22. 10. 2026
|podnět byl anonymní, ona na úřad nešla
|Úřady a soud
|stav k 26. 10. 2026
|nic zveřejněného k autorovi podnětu
O trestním řízení ani o trestu v souvislosti s podnětem veřejně neinformovala žádná ze stran a ani žádný úřad. Nastavení kontaktu babičky s dítětem popisují jen média a aktéři sami.
Proč tenhle spor nikdo nevyhraje v rozhovoru
ANALÝZA Za devět měsíců zazněly o jedné věci dvě verze, které se navzájem vylučují. Obě padly v médiích, 19. září a 22. října 2026. Ani jedna před úřadem.
Řízení o nezletilém dítěti je neveřejné. Jediná aréna, kam obě strany dosáhnou, je tedy rozhovor. Jenže tam nevyhrává ten, kdo má dokument. Vyhrává ten, kdo mluvil naposledy.
Veřejně doložená tak zůstává jediná věc: jedna věta o tom, kdo poslal na Borárose úřady, má dvě verze a ani jedna z nich nemá veřejně známou úřední oporu. A ten, o koho se spor vede, v něm hlas nemá.
Zdroje
Blikk, 22. 10. 2026 (Csatári Henriett) · iSport/Blesk, 26. 10. 2026 · STVR/TASR, 21. 1. 2026 · Teraz.sk/TASR, 26. 1. 2026 · Origo, 19. 9. 2026 · Femina, 19. 9. 2026 · TV Markíza, 29. 1. 2026 · Blikk, 22. 1. 2026 · Sherdog · OKTAGON MMA · Tapology · obcan.justice.sk
Metodika
Redakce MMAmag pracovala s maďarským originálem rozhovoru z 22. října 2026 i s českým převzetím z 26. října 2026 a porovnala znění pasáže o posledním rozloučení; Borárosův výrok ze září 2026 se podařilo získat jen ve znění, které zveřejnilo Origo 19. září 2026, protože záznam pořadu Beköltözve Hajdú Péterhez se otevřít nepodařilo. Do výpočtu odstupu vstoupily tři údaje: datum nehody 21. ledna 2026 podle zprávy TASR, datum vydání rozhovoru 22. října 2026 a datum českého převzetí 26. října 2026; výsledkem je 274 dní k vydání originálu a 278 dní k českému textu, přičemž „devět měsíců“ je zaokrouhlený kalendářní údaj. Sportovní údaje jsou ze Sherdogu a z profilu OKTAGON MMA; Tapology uvádí odlišnou bilanci 19-14-1 a stránka nešla otevřít, OKTAGON na profilu uvádí věk 33 let, zatímco podle data narození 5. dubna 1992 je Borárosovi k 26. říjnu 2026 let 34. Rozhodnutí slovenského soudu k nastavení kontaktu babičky s dítětem se ve veřejné databázi nepodařilo dohledat, stejně jako reakce Borárose na říjnový rozhovor na jeho oficiálních účtech, které nástroj neotevřel; redakce rovněž nedoložila, zda před vydáním obě strany oslovila. Článek nezahrnuje jméno, věk ani soukromé poměry nezletilé dcery, nemocniční pasáže původního rozhovoru a rekonstrukce nehody nad rámec policejního sdělení; otevřenou otázkou zůstává, kdo anonymní podnět podal.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková