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Nejoblíbenější seriálový lupič je zpátky. Lupin se vrátil na Netflix ve velkém stylu

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Trvalo to dlouhé tři roky, ale jeden z nejoblíbenějších evropských seriálů z produkce Netflixu je konečně zpátky. Populární Lupin se v pátek 23. října vrátil se svou čtvrtou sérií a díky šarmu titulní postavy bude zřejmě znovu patřit mezi největší seriálové hity sezóny. Známý zlodějíček se tentokrát postaví svému dosud největšímu nepříteli a o twisty či akční scény zde nebude nouze.
Nejoblíbenější seriálový lupič je zpátky. Lupin se vrátil na Netflix ve velkém stylu

Nejoblíbenější seriálový lupič je zpátky. Lupin se vrátil na Netflix ve velkém stylu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 13:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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