Nejoblíbenější seriálový lupič je zpátky. Lupin se vrátil na Netflix ve velkém stylu

Trvalo to dlouhé tři roky, ale jeden z nejoblíbenějších evropských seriálů z produkce Netflixu je konečně zpátky. Populární Lupin se v pátek 23. října vrátil se svou čtvrtou sérií a díky šarmu titulní postavy bude zřejmě znovu patřit mezi největší seriálové hity sezóny. Známý zlodějíček se tentokrát postaví svému dosud největšímu nepříteli a o twisty či akční scény zde nebude nouze.
Lupin
je moderní interpretací legendárních francouzských příběhů o zloději gentlemanovi a mistru převleků jménem Arsènu Lupinovi. V nové verzi se ovšem hlavní hrdina jmenuje ve skutečnosti Assane Diop a svůj šarm a charisma mu od roku 2021 propůjčuje herecký sympaťák Omar Sy
, který si získal srdce diváků už v moderní klasice Nedotknutelni
. Zde si připsal další ikonickou roli, díky níž si ho nezamilovali pouze Francouzi.
Právě on se totiž stal hlavním hnacím motorem příjemné žánrovky, která kombinuje prvky heist filmů plných plánů a promyšlených podfuků s dravým a napínavým příběhem, v němž není nouze o zvraty. Ne vždy byl sice scénář z nejchytřejších, i přesto se ovšem z Lupina stal jeden z nejúspěšnějších neanglicky mluvených seriálů Netflixu, k němuž se diváci pokaždé rádi vrací. A ani od čtvrté řady by neměli odcházet zklamáni.
Nový příběh se odehrává čtyři roky po uplynulých událostech. Assane je stále ve vězení, kde si chce odpykat trest a splnit tak slib, který dal svému synovi – že za ním a zbytkem rodiny odjede do Senegalu. Na scéně se ale objevuje nový špičkový zloděj, který se podepisuje Lupinovým jménem a jenž provede krádeže v několika špičkově střežených muzeích. Hlavní hrdina se snaží všechny přesvědčit, že v několika těchto kouscích nemá prsty, důkazy ale svědčí proti němu. Assenemu tedy nezbývá nic jiného než utéct z vězení a očistit své jméno. Naháněčka s tajemným záporákem bude ale náročnější, než si myslel.
První reakce pak nasvědčují tomu, že fanoušci opět dostanou vydatnou porci toho, co mají na Lupinovi nejradši – svižný příběh plný tajemství, podvodů a zlodějových nápaditých převleků, řadu zvratů, odlehčenou atmosféru a v neposlední řadě také vizuálně poutavou reklamu na Paříž a Omara Syho v nejlepší formě. Zda u francouzského hitu opravdu zůstalo vše při starém, zjistíte na Netflixu už nyní.
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Zdroj: Netflix, Kinobox