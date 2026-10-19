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Zakázaný západní signál nutil Čechy k absurdnímu pašování. Obrazovky se předělávaly načerno v kuchyni

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Zatímco komunistický režim existenci západního televizního signálu oficiálně popíral a trestal, miliony Čechoslováků večer ladily rakouskou ORF a západoněmeckou ARD. Na střechách rostla podomácku stavěná plzeňská síta a do televizorů Tesla se tajně pájely pašované barevné dekodéry.
Směrová televizní anténa upevněná na střešním stožáru proti obloze

Směrová televizní anténa upevněná na střešním stožáru proti obloze

Zdroj: High Contrast / Wikimedia CC 3.0
Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 19.10.2026 09:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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