Tři brankáři, dvě místa. Vaněček musí v kempu Islanders bojovat o pozici s veteránem, který přežil dvě operace

Když generální manažer Mathieu Darche 3. září 2026 stanul před novináři a popisoval stav Semjona Varlamova, použil slova „téměř zázrak“. Osmatřicetiletý Rus, který naposledy chytal v NHL 29. listopadu 2024 a od té doby podstoupil náhrady obou kolen, je bez bolesti, bez medikace a na ledě čtyřikrát až pětkrát týdně. Plný účastník kempu. Plán na přípravné zápasy. Pro Vítka Vaněčka, kterého Islanders podepsali 1. července jako pojistku, tahle věta znamená jediné: boj o místo dvojky bude tvrdší, než kdokoli čekal.
Sorokin je mimo diskusi
Ilja Sorokin vstupuje do ročníku 2026/27 jako brankář, o jehož pozici se nediskutuje. V uplynulé sezoně odchytal 55 zápasů s průměrem 2,68 inkasovaného gólu, úspěšností zákroků 90,6 %, sedmi čistými konty a nominací mezi finalisty Vezinovy trofeje. Darche sám přiznal, že Sorokin byl v minulé sezoně přetěžovaný. Právě proto klub tak naléhavě potřebuje spolehlivou dvojku, která jedničce ubere 25 až 30 startů.
A právě tady se láme chleba. Ne mezi třemi rovnocennými kandidáty, ale mezi dvěma muži o jednu konkrétní roli za Sorokinem.
Varlamov: zázrak, nebo kontrolovaný risk?
Čísla z Varlamovovy kariéry u Islanders vypadají přesvědčivě: 173 zápasů, průměr 2,57, úspěšnost 91,6 %. Ještě na jaře 2024 měl podle NHL EDGE čtvrtou nejlepší úspěšnost zákroků z nebezpečných pozic v celé lize. Jenže pak přišel pád. Deset zápasů v sezoně 2024/25 s bilancí 3-4-3, průměrem 2,89 a úspěšností 88,9 %. A po nich ticho: operace, rehabilitace, měsíce bez soutěžního hokeje.
Pozitivní signály existují. V dubnu 2026 absolvoval kondičně zaměřený pobyt v AHL, kde ve dvou zápasech pustil jen tři góly ze 49 střel. To odpovídá úspěšnosti 93,9 %. Dva zápasy ale nejsou sezona. Varlamovův kontrakt, čtyřletá smlouva podepsaná v červenci 2023, běží i pro nadcházející ročník, takže klub má motivaci sportovní i finanční. Darche už v červnu po draftu řekl, že pokud bude Varlamov zdravý, počítá s ním na 25 až 30 startů. V září to zopakoval důrazněji.
Podle nás jde o kontrolovaný risk, ne o sázku na jistotu. Náhrady obou kolen u profesionálního brankáře nemají v NHL rozsáhlý precedens. Varlamov ale není testován jako jednička s šedesáti zápasy, je testován jako dvojka s třiceti. To je zásadní rozdíl.
Vaněček: pojistka s omezeným časem
Vítek Vaněček přichází na Long Island s vizitkou, která neoslní. Za Utah v sezoně 2025/26 odchytal 22 zápasů s bilancí 5-13-3, průměrem 2,93 a úspěšností pouhých 88,3 %. Jednu nulu. Darche ho při podpisu označil za pojistku pro případ, že Varlamovův návrat nevyjde.
Problém je v čase. Islanders mají v přípravě jen čtyři zápasy: 20., 22., 25. a 26. září. Základní část startuje 29. září. Hodnoticí okno je brutálně krátké. Vaněček potřebuje v těchto čtyřech dnech ukázat víc než solidní výkon; potřebuje, aby Varlamov zaváhal. Nebo aby jeho kolena řekla ne.
|Brankář
|Poslední NHL sezona
|Zápasy
|GAA
|SV%
|Sorokin
|2025/26
|55
|2,68
|90,6 %
|Vaněček
|2025/26 (Utah)
|22
|2,93
|88,3 %
|Varlamov
|2024/25
|10
|2,89
|88,9 %
Čistě podle čerstvého NHL vzorku je Sorokin jasně vpředu. Vaněček má aspoň aktuální soutěžní data. Varlamov je výkonnostní neznámá.
Rosterová matematika: proč tři gólmani nejsou řešení
Aktivní soupiska NHL pojme maximálně 23 hráčů, z toho minimálně dva brankáře. Tři gólmany tým nést může, ale za cenu jednoho místa pro hráče do pole. U Islanders, kteří potřebují každého hráče, je to luxus, který si klub pravděpodobně nebude chtít dovolit.
Pokud Varlamov projde kempem jako provozuschopná dvojka, Vaněček se ocitne před třemi scénáři:
- Třetí gólman na soupisce – technicky možné, prakticky nepravděpodobné kvůli ztrátě místa pro hráče do pole.
- Waivers a AHL – při posílání na farmu do Hamilton Hammers (nový afiliant Islanders od května 2026) si ho může stáhnout jiný NHL tým.
- Převzetí jiným týmem – paradoxně možná nejlepší varianta pro Vaněčkovu kariéru, pokud by ho převzal klub s akutní potřebou dvojky.
Nová role designated EBUG, zavedená od sezony 2026/27, situaci nekomplikuje. Jde o pojistnou pozici pro nouzového brankáře, který cestuje a trénuje s týmem, ale nenahrazuje běžného třetího gólmana na aktivní soupisce.
Co rozhodne
Klíč k celému příběhu drží Varlamovova kolena, ne Vaněčkovy reflexy. Darche to mezi řádky řekl sám: při zdravém Varlamovovi je Vaněček pojistka. Při nezdravém je dvojka. Čtyři přípravné zápasy a jeden týden, to je všechno, co zbývá, než Islanders 28. září odevzdají soupisku pro zahajovací zápas.
Vaněček nečeká na příležitost. Čeká na to, jestli příležitost vůbec vznikne.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka