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Můj nejoblíbenější učitel

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Toto téma jsme měli kdysi zpracovat v našem místním literárním spolku „S.P.I.,“ jehož tehdy jedna z nejmladších členek, gymnazistka Adélka, mi v současné době občas přednáší psychologii, a pojala jsem to takto.
Můj nejoblíbenější učitel

Můj nejoblíbenější učitel

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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