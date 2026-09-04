Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Návrat Zacka Snydera na vrchol? Novinka The Last Photograph překvapuje atmosférickým trailerem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zack Snyder v posledních letech nemá štěstí. Jeho filmy cupuje kritika a zároveň je nesledují diváci, což ambiciózního filmaře přivedlo k realizaci jeho dlouholetého snu. The Last Photograph si sice uchovává určitou velkolepost, nicméně méně okázalým způsobem.
Návrat Zacka Snydera na vrchol? Novinka The Last Photograph překvapuje atmosférickým trailerem

Návrat Zacka Snydera na vrchol? Novinka The Last Photograph překvapuje atmosférickým trailerem

Zdroj:
Reklama
Další články z Kinobox.cz
Kinovýhled: Do kin míří česká romantika Dokonalý den i pestrobarevný Sex a smrt v kempu Miasma
Kinovýhled: Do kin míří česká romantika Dokonalý den i pestrobarevný Sex a smrt v kempu Miasma
Zrádci změní pravidla hry. Pro čtvrtou řadu připravují speciální překvapení
Zrádci změní pravidla hry. Pro čtvrtou řadu připravují speciální překvapení

Už za 14 dní se fanouškům opět otevřou brány Křivoklátu, kde se s promluvami hradního pána Vojty Kotka...

Našeptávač děsí Netflix. Kriminálka s De Nirem je hitem, publikum ale rozděluje
Našeptávač děsí Netflix. Kriminálka s De Nirem je hitem, publikum ale rozděluje

Netflix má na kontě další filmový hit. V tomto případě to ale není dvakrát velké překvapení. Když totiž do...

Kinobox Daily: Láska prochází žaludkem. V tomhle bizarním hororu ale možná až příliš doslovně
Kinobox Daily: Láska prochází žaludkem. V tomhle bizarním hororu ale možná až příliš doslovně

Dnešní tip, šťavnatý snímek Fresh, začíná jako nenápadná romantická komedie, ale vzápětí rozehrává...

Bídníci dostanou nový kabát. Trailer sází na svižnější a akčnější pojetí
Bídníci dostanou nový kabát. Trailer sází na svižnější a akčnější pojetí

Bídníci patří k základním kamenům literatury a dodnes jsou vnímáni jako nepřekonatelné sociální drama. Řady...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.