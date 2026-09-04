Monfilse z posledního grandslamu vyřadil hráč, který se narodil až poté, co Francouz začal profesionální kariéru

Gaël Monfils se stal profesionálním tenistou v roce 2004. Learner Tien se narodil v prosinci 2005. Ve čtvrtek večer se oba potkali na Arthur Ashe Stadium a dvacetiletý Američan porazil čerstvě čtyřicetiletého Francouze 6:3, 6:4, 6:3. Nebyl to jen konec jednoho zápasu. Monfils už dříve oznámil, že po sezoně ukončí kariéru, takže právě Tien odehrál poslední grandslamovou výměnu člověka, který bavil tenisové publikum více než dvě desetiletí.
Generační kontrast je skoro absurdně čistý. Když Monfils poprvé nastoupil mezi profesionály, Tien ještě nebyl na světě. Když Francouz v roce 2008 hrál semifinále Roland Garros, jeho čtvrteční soupeř byl malé dítě. A když Monfils o osm let později došel do semifinále US Open, Tienovi bylo deset.
Teď byl na druhé straně sítě právě on.
Monfils si svou poslední newyorskou kapitolu prodloužil alespoň o jeden zápas
Francouz přitom přišel na letošní US Open bez jistoty, že loučení vydrží déle než jedno odpoledne. Do turnaje nastoupil na divokou kartu, první zápas odehrál v den čtyřicátých narozenin a dokázal porazit Adolfa Daniela Valleja.
Teprve proti Tienovi už byl rozdíl v současné výkonnosti příliš velký.
Američan vyhrál první dva sety bez velkého dramatu a také ve třetím dokázal odolat chvílím, kdy Monfils ještě jednou vytahoval přesně ty údery a atletické kousky, kvůli kterým si ho publikum oblíbilo. Výsledek 6:3, 6:4, 6:3 nakonec působí jednoznačně a také zápas po většinu času jednoznačný byl.
To ale na posledním večeru nic neubralo.
Monfils po utkání mluvil přímo na zaplněný stadion, děkoval fanouškům a New York označil za své druhé nejoblíbenější publikum po domácí Paříži. Nešlo o teatrální oznámení náhlého konce. Ten přijde až po sezoně. Bylo to vědomé rozloučení s prostředím, do kterého už se jako grandslamový hráč nevrátí.
Jeho kariéru nikdy nevysvětlovaly nejlépe trofeje
Monfils nebyl Roger Federer, Rafael Nadal ani Novak Djoković a nikdy nevyhrál Grand Slam. Přesto patřil dlouhé roky k hráčům, jejichž zápas mohl mít na programu větší přitažlivost než duel člověka s podstatně lepší sbírkou titulů.
Jeho tenis totiž nebyl postaven jen na výsledku. Publikum čekalo, kdy sklouzne několik metrů po základní čáře, dostane se k míči, který už měl být dávno vítězný, nebo se v běžné výměně rozhodne pro úder, který většina trenérů svým svěřencům raději nedoporučuje.
To někdy pomáhalo a někdy škodilo. Kariérní maximum světové šestky a dvě grandslamová semifinále možná nejsou bilancí, kterou by člověk při jeho fyzickém talentu před dvaceti lety automaticky předpověděl. Popularitu mu ale tabulka nikdy nedokázala změřit dobře.
Právě proto dostal poslední grandslamový večer na největším tenisovém stadionu světa.
Tien už přitom není jen mladík vybraný pro symbolické loučení
Bylo by trochu nespravedlivé udělat z Američana pouhou kulisu Monfilsova posledního zápasu. Tien je dnes jedním z nejlepších mladých hráčů na okruhu, v létě se dostal až na dvanácté místo světového žebříčku a v New Yorku je nasazenou čtrnáctkou.
Monfilse navíc letos už jednou porazil v Montrealu. Právě tato zkušenost mu podle jeho slov pomohla zvládnout nervozitu velkého večera na Arthur Ashe Stadium. Věděl, že nestojí proti legendě, kterou musí uctivě doprovodit k východu, ale proti soupeři, kterého už dokázal přehrát.
A udělal to znovu.
Tak někdy generační výměna skutečně vypadá. Bez slavnostního předání rakety a bez velké řeči o nástupnictví. Starší hráč už není tak dobrý jako dřív, mladší je v daný večer rychlejší a stabilnější a výsledek se objeví na světelné tabuli.
Teď přichází české pokračování
Tien ale v New Yorku nekončí společně s Monfilsem. Ve třetím kole ho čeká Jakub Menšík.
Pro české publikum tím dostává Monfilsova rozlučka velmi praktický dovětek. Menšík nastoupí proti dvacetiletému Američanovi, který právě zvládl jeden z emocionálně nejtěžších zápasů turnaje a současně nemusel na kurtu strávit pět setů.
Monfils už bude další kolo sledovat pouze jako bývalý účastník letošního turnaje.
Když začínal profesionální kariéru, jeho poslední grandslamový přemožitel ještě nebyl na světě. Když teď odešel z kurtu, právě tento hráč pokračuje dál proti další generaci evropského tenisu.
Na rozdíl od mnoha přehnaných sportovních metafor tady není potřeba nic vymýšlet. Dvacet let mezi oběma muži řeklo úplně všechno samo.
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Zdroje: Reuters – Tien too good as Monfils makes final Grand Slam bow at US Open [1], ATP Tour – Gaël Monfils profile [2], ATP Tour – Learner Tien profile [3].