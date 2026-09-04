Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Roste na záhonech po celém Česku, ale nikdo netuší, že její semínka nahradí pepř. V Polsku ji přitom dávají do každého jídla

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Drobná vzpřímená jednoletka s modravými květy dokáže na záhonu vyprodukovat semínka, která v kuchyni zastoupí pepř, a většina českých zahrádkářů ji má přímo pod nosem.
Roste na záhonech po celém Česku, ale nikdo netuší, že její semínka nahradí pepř. V Polsku ji přitom dávají do každého jídla

Roste na záhonech po celém Česku, ale nikdo netuší, že její semínka nahradí pepř. V Polsku ji přitom dávají do každého jídla

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Večer polila plevel octem se solí, do rána po něm nebylo ani památky. Záhon pak zůstal čistý celý měsíc bez jediného zásahu
Večer polila plevel octem se solí, do rána po něm nebylo ani památky. Záhon pak zůstal čistý celý měsíc bez jediného zásahu
Struhadlo má čtyři strany, ale tu nejužitečnější ignoruje 70 % Čechů. Přitom nahradí i kuchyňský robot
Struhadlo má čtyři strany, ale tu nejužitečnější ignoruje 70 % Čechů. Přitom nahradí i kuchyňský robot

Pichlavá strana struhadla vám může pomoci s celou řadou kulinářských úkonů. Hodí se třeba pro přípravu...

V malém bytě spí rodiče v obýváku a každý večer rozkládají gauč. Přitom existuje řešení, které zabere jen pár centimetrů
V malém bytě spí rodiče v obýváku a každý večer rozkládají gauč. Přitom existuje řešení, které zabere jen pár centimetrů

Každý večer totéž: sundejte polštáře, rozložte gauč, přetáhněte prostěradlo přes nerovné sedáky. Ráno celý...

Kopr necháte 2 roky samovýsevem a třetí rok sklízíte tak hustý, že ho nestíháte spotřebovat. Většina zahrádkářů dělá opak
Kopr necháte 2 roky samovýsevem a třetí rok sklízíte tak hustý, že ho nestíháte spotřebovat. Většina zahrádkářů dělá opak

Většina zahrádkářů kopr pěstuje jako jednorázovou záležitost: na jaře vyseje, v létě ostříhá listy, záhon...

Po smažení ryby smrdí celý byt i hodiny potom. Babičky nasypaly do misky jednu věc za pár korun a pach zmizel během minut
Po smažení ryby smrdí celý byt i hodiny potom. Babičky nasypaly do misky jednu věc za pár korun a pach zmizel během minut

Trimethylamin. Tak se jmenuje těkavá aminosloučenina, která dává rybímu masu charakteristický odér.

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.