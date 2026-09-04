Roste na záhonech po celém Česku, ale nikdo netuší, že její semínka nahradí pepř. V Polsku ji přitom dávají do každého jídla

Černucha setá, latinsky
Nigella sativa, dorůstá sotva třiceti centimetrů a v létě nasadí nenápadné modrobílé květy. Jakmile odkvetou, zůstanou nafouklé tobolky plné tmavých aromatických semen s ostrou, zemitou, lehce nahořklou chutí a oříškovým podtónem. Právě tato semínka slouží po staletí jako koření v pečivu, luštěninách, salátech i omáčkách. V Česku ovšem slovo „černucha“ vyvolá spíš představu okrasné letničky se sušenými tobolkami ve váze. Dvě černuchy na jednom záhonu: jak rozeznat tu správnou
Český zahrádkářský trh nabízí pod společným rodovým jménem dva zásadně odlišné druhy. Černucha damašská (
Nigella damascena) vévodí regálům se semínky letniček, dorůstá kolem padesáti centimetrů, kvete v paletě bílé, růžové a modré a prodejci ji propagují hlavně pro řezané květiny a dekorativní sušené tobolky. Její kuchyňský potenciál zůstává přinejmenším sporný.
Naproti tomu černucha setá je kompaktnější, nižší a nenápadnější.
Královská zahradnická společnost (RHS) ji popisuje jako vzpřímenou jednoletku s modravě bílými květy a výslovně uvádí, že její semena se v kuchyni používají „jako mák“, tedy na povrch pečiva i do těst. Databáze Kew Gardens doplňuje, že jde o tradiční koření k ochucování chleba.
Praktický klíč k rozpoznání:
Latinský název na sáčku – hledejte výhradně Nigella sativa. Výška a květ – setá bývá do 30 cm s modrobílými květy, damašská kolem 50 cm s pestřejší škálou barev. Účel v nabídce – pokud prodejce zdůrazňuje řez a sušení tobolek, jde téměř jistě o damašskou. Chuť, která pepř doplní: kde semínka černuchy seté vyniknou
Kdo čeká přímou kopii štiplavosti černého pepře (
Piper nigrum), bude překvapený. Semínka Nigella sativa přinášejí složitější aromatický profil: ostrost se mísí s pryskyřičným nádechem, jemnou hořkostí a zemitým oříškovým tónem. Podle kořeninového průvodce Sonnentoru se hodí do curry, dhalů, polévek, pomazánek i rýžových pokrmů.
Dvě základní techniky přípravy vytěží z koření maximum:
Celá semena – posypat na chleba, housky nebo slané sušenky těsně před pečením. Žár uvolní éterické oleje a dodá povrchu výraznou pepřovou stopu. Lehce opražená semena – krátce rozehřát na suché pánvi, pak rozmačkat v hmoždíři. Takto připravená směs oživí saláty, omelety nebo luštěninové kaše.
Podle textu funguje černucha setá nejlépe tam, kde pepř nehraje sólovou roli, v kombinaci s kmínem, koriandrem nebo sezamem. U steaku na grilu ji za klasický mlýnek s pepřem nevyměníte, ale na domácím chlebu nebo v čočkovém dhálu obstojí skvěle.
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Za západní hranicí Polska má
Nigella sativa postavení, o jakém se jí v Česku může jen zdát. Polský právní předpis ji řadí mezi oficiálně uznávané bylinářské plodiny, což znamená institucionální oporu pro pěstování i obchod. Státní inspekce IJHARS pak výslovně zmiňuje „czarnuszkę“ jako jeden z tradičních posypů chráněného krakovského obwarzanku, vedle máku, sezamu a soli.
Tahle kontinuita sahá hlouběji než jednotlivý recept. Polská kuchyně si udržela povědomí o černuše jako o běžné ingredienci slaného pečiva, a tím pádem i poptávku po jejím pěstování. V Česku se naopak kulturní paměť zúžila na okrasnou variantu: damašská černucha zůstala ve vázách a na suchých věncích, zatímco setá skoro úplně zmizela z kuchyňského slovníku.
Jak si vypěstovat vlastní „pepř ze záhonu“
Osivo
Nigella sativa seženete v českých e-shopech s léčivkami a kořením, například na portálu osiva-semena.cz, kde je druh jasně odlišený od okrasné příbuzné. Výsev probíhá přímo do záhonu, od března do dubna, do propustné půdy na slunném stanovišti. Rostlina nevyžaduje žádnou zvláštní péči a za příznivého léta stihne celý cyklus od klíčení po zralé tobolky.
Sklizeň vyžaduje trochu trpělivosti a správné načasování:
Počkejte, až tobolky na rostlině zhnědnou a vyschnou. Stříhejte za suchého dne, vlhkost podporuje plísně. Nechte tobolky doschnout v suchu a temnu, ideálně v papírovém sáčku. Semena oddělte až po úplném dosušení a uchovávejte v uzavřené nádobě, nejlépe při teplotě kolem 5 °C.
RHS doporučuje chladné skladování pro zachování klíčivosti i aromatických látek. Část semen můžete ponechat přímo na záhonu, černucha se ochotně vysévá sama a příští rok vyroste znovu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková