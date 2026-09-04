Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Aubameyang končí v reprezentaci a obviňuje vlastní svaz. Hrál zraněný, přesto ho vyhodili a pošpinili mu jméno

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Rekordní střelec Gabonu se 40 góly oznámil konec v národním dresu po měsících ticha, které následovaly po vládní sankci namířené přímo proti němu.
Aubameyang končí v reprezentaci a obviňuje vlastní svaz. Hrál zraněný, přesto ho vyhodili a pošpinili mu jméno

Aubameyang končí v reprezentaci a obviňuje vlastní svaz. Hrál zraněný, přesto ho vyhodili a pošpinili mu jméno

Zdroj: Depositphotos
Reklama
Další články z SportyŽivě
Tři brankáři, dvě místa. Vaněček musí v kempu Islanders bojovat o pozici s veteránem, který přežil dvě operace
Tři brankáři, dvě místa. Vaněček musí v kempu Islanders bojovat o pozici s veteránem, který přežil dvě operace
Bývalý rozhodčí Premier League přiznal, že si během zápasů hrál vlastní hry. Fanoušci zuří a žádají vysvětlení
Bývalý rozhodčí Premier League přiznal, že si během zápasů hrál vlastní hry. Fanoušci zuří a žádají vysvětlení

Mike Dean odřídil přes 550 zápasů Premier League. V podcastu právě popsal, že si při některých z nich...

Lela si po rozchodu s Vémolou koupila BMW za 2 miliony. Karlos reagoval štiplavým vzkazem a mluvil i o dětech
Lela si po rozchodu s Vémolou koupila BMW za 2 miliony. Karlos reagoval štiplavým vzkazem a mluvil i o dětech

Lela Vémolová si po rozchodu pořídila modré BMW X5 za více než dva miliony korun. Karlos Vémola zareagoval...

Siniaková dostala Ósakaovou na US Open pod tlak a poslala ji na toaletu. Favoritka pak otočila drama
Siniaková dostala Ósakaovou na US Open pod tlak a poslala ji na toaletu. Favoritka pak otočila drama

Kateřina Siniaková srovnala na US Open na sety, Naomi Ósakaová si vzala přestávku na toaletě, a třetí set...

Podraz v posledních minutách přestupového okna. Monaco slíbilo hráče Chelsea za miliardu, pak si to rozmyslelo
Podraz v posledních minutách přestupového okna. Monaco slíbilo hráče Chelsea za miliardu, pak si to rozmyslelo

Přestupový deadline v Monaku se změnil v chaos, který nemá v posledních letech obdoby. Dva obchody za...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.