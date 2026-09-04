Aubameyang končí v reprezentaci a obviňuje vlastní svaz. Hrál zraněný, přesto ho vyhodili a pošpinili mu jméno

Na konci srpna 2026, den po ligové výhře s RC Deportivo nad Valencií, usedl Pierre-Emerick Aubameyang před kamery pořadu Talents d’Afrique na Canal+ a řekl, co se dalo čekat od chvíle, kdy ho gabonská vláda na Nový rok veřejně označila za viníka reprezentačního krachu. Že končí. Že se cítí ponížen a pošpiněn. A že problémy gabonského fotbalu sahají mnohem hlouběji, než je jeden útočník.
Tři zápasy, nula bodů, státní zásah
Africký pohár národů 2025 se hrál od 21. prosince 2025 do 18. ledna 2026 v Maroku. Gabon nastoupil do skupiny F a prohrál všechno: s Kamerunem 0:1, s Mozambikem 2:3, s Pobřežím slonoviny 2:3. Aubameyang proti Mozambiku skóroval, ale už před posledním zápasem musel kvůli potížím s levou zadní stranou stehna odletět do Marseille na léčbu. Hrál zraněný, odešel zraněný a doma ho čekala facka.
1. ledna 2026 vystoupil dočasný ministr sportu Simplice-Désiré Mamboula v Gabon Télévisions a oznámil rozpuštění realizačního týmu, suspendování celé reprezentace a jmenovité odstavení dvou hráčů: Aubameyanga a obránce Bruna Ecuele Mangy, veterána se 118 starty. Politické krytí dodal prezident Brice Clotaire Oligui Nguema, který mluvil o „ostudném výkonu“ a absenci metody. Video bylo podle francouzských médií po odvysílání staženo a znovu zveřejněno.
Nešlo o tichý generační řez. Šlo o státní exemplární trest, ve kterém se z kolektivního selhání stala osobní vina dvou nejzkušenějších hráčů.
Jedenáct dní, které nic nezahojily
Aubameyang reagoval ještě téhož dne na sociální síti X. Napsal, že problémy reprezentace jsou hlubší než on sám, ale konkrétní body nerozepsal. Kontext jeho narážky ale není těžké číst: politizace reprezentace, chaos v odpovědnosti mezi státem a federací FEGAFOOT, hledání obětních beránků místo systémové nápravy.
12. ledna 2026, tedy jedenáct dní po vyhlášení sankcí, FEGAFOOT oznámila jejich zrušení. Hráčské a týmové tresty padly, formálně se vracelo vše do starých kolejí. Jenže veřejná rehabilitace nepřišla. Nikdo neřekl: udělali jsme chybu, Aubameyang hrál zraněný a obětoval se pro tým. Místo toho ticho. Osm měsíců ticha.
Až 31. srpna 2026 v pořadu Talents d’Afrique Aubameyang promluvil. Slova o ponížení a pošpinění jména nebyla afekt, ale kalkulovaná tečka. Zprávu medializoval L’Équipe 2. září 2026.
Čísla, která Gabon ztrácí
Aubameyangova reprezentační bilance podle RSSSF: 40 gólů v přibližně 83 až 86 startech (zdroje se v počtu startů rozcházejí). V africkém kontextu je to číslo, které ho řadí nad nigerijského rekordmana Rashidiho Yekiniho s 37 góly a pod senegalského Sadia Maného s 53. Gabonský fotbal přichází o svou historicky nejproduktivnější ofenzivní zbraň.
Spolu s ním de facto odchází i éra Ecuele Mangy. Dva pilíře kabiny, dva jmenovitě potrestaní. Nový trenér Sébastien Migné, oficiálně jmenovaný 29. července 2026, přebírá tým bez osy, kolem které se gabonská reprezentace stavěla posledních deset let. FEGAFOOT naznačuje směr k mládeži, březnová komunikace kolem úspěchu výběru do dvaceti let ukazuje, kam se federace dívá. Ale přestavba kabinové hierarchie je něco jiného než výchova talentů.
Hráč pokračuje, legenda odchází
Aubameyang nekončí s fotbalem. RC Deportivo ho podepsalo 16. července 2026 na smlouvu do června 2028 a den před oznámením reprezentačního konce normálně hrál španělskou ligu. Fyzicky je stále aktivní útočník. Jen už ne gabonský.
Formálně mu návrat nikdo nezakázal, jde o jeho vlastní rozhodnutí, ne o federální akt. Prakticky je ale po veřejném střetu se státem, po výměně trenéra a ve věku šestatřiceti let návrat krajně nepravděpodobný.
Gabon neprovedl generační obměnu. Gabon veřejně seřízl svou největší ikonu a pak se tvářil, že se nic nestalo. Aubameyang si to zapamatoval. A odpověděl jediným způsobem, který mu zbýval, odešel sám.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle