Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ spouští službu Strážci internetu

Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ koordinovaný sdružením CZ.NIC přichází se službou Strážci internetu, která má sjednotit způsob hlášení doménových jmen zneužívaných k páchání trestné činnosti zaměřené na české uživatele (bez ohledu na to, zda se jedná o doménu .CZ, nebo jinou). Službu budou moci uživatelé využívat také prostřednictvím rozšíření do prohlížeče.
Nový nástroj podporuje jak hlášení vyžadující autorizaci, tak anonymní reporting, u kterého však nebude možné zapojit takovou míru automatizace jako u neanonymních oznámení. Po posouzení každého hlášení nastartuje bezpečnostní tým standardní proceduru směřující k eliminaci nebezpečných webů.
„Spuštěním služby Strážci internetu reagujeme na poptávku uživatelů po jednotném místě pro reporting nebezpečných stránek, umožňujícím navíc snadné nahlášení přes doplněk prohlížeče,“ říká k novince Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC, a doplňuje: „Na naší straně pak od systému očekáváme především rychlejší reakci na tyto weby. Z výzkumů vyplývá, že v průběhu času se u podvodných stránek snižuje výtěžnost, proto chceme dostávat informace o nich co nejdříve a co nejvíce automatizovat další zpracování relevantních dat.“
V posledních letech extrémně vzrostl počet útoků založených na sociálním inženýrství, které využívají podvodné stránky, ať už jde o klasický phishing, podvody na inzertních serverech napodobující doručovací služby nebo falešné investiční platformy. Sdružení CZ.NIC i bezpečnostní tým CSIRT.CZ se proto nyní obracejí s výzvou i na širokou veřejnost a žádají ji o spolupráci při nahlašování podezřelých webů. Právě aktivní a koordinované zapojení odborné i laické komunity představuje klíčový krok k vytvoření efektivní obrany proti kyberkriminalitě.
CSIRT.CZ poskytuje komplexní služby v oblasti koordinace řešení bezpečnostních incidentů a věnuje se také osvětovým, školicím a preventivním činnostem. Udržuje vztahy se světovou komunitou CSIRT/CERT týmů a v rámci Česka spolupracuje s poskytovateli obsahu i internetovými providery, bankami, bezpečnostními složkami, akademickým sektorem, úřady státní správy a dalšími institucemi.