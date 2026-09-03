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Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ spouští službu Strážci internetu

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Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ koordinovaný sdružením CZ.NIC přichází se službou Strážci internetu, která má sjednotit způsob hlášení doménových jmen zneužívaných k páchání trestné činnosti zaměřené na české uživatele (bez ohledu na to, zda se jedná o doménu .CZ, nebo jinou). Službu budou moci uživatelé využívat také prostřednictvím rozšíření do prohlížeče.
Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ spouští službu Strážci internetu

Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ spouští službu Strážci internetu

Zdroj: Internet
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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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