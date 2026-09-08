Ulice: Adéla loví doktora Havelku a diváci zuří. „Připadá mi jako lehká děva," píšou. Herečka má ale jasný vzkaz

Nová sezona seriálu Ulice se rozjela na plné obrátky. VIP život zaznamenal, že některé postavy diváky prostě iritují víc. Třeba Adéla Fikáčková v podání herečky Karolíny Synkové. Po návratu z Jižní Ameriky je z Adély podle oficiální anotace TV Nova
„živel, který chce žít naplno a bez pravidel“. Rozešla se s Milanem, zamířila rovnou na nového doktora, a jak sama Nova píše, „udělá všechno pro to, aby ho získala“. Jenže diváci mají paměť. A Adéla v ní nemá zrovna čistý štít. Co přesně Adéla kolem Havelky podniká
Její strategie je přímočará až neúprosná. Rozchod s Milanem nebyl konec jednoho vztahu, ale startovní výstřel k dalšímu. V ordinaci si rychle vymohla tykání, přidala Matouše na Instagram a využívá každou záminku k dalšímu kontaktu. V 5175. díle se přidala k pátrání po Matoušových ztracených brýlích, a
mezi spolubydlícími kvůli tomu začala houstnout atmosféra, protože stejnou příležitost chtěla využít i Žofka. Adéla netlačí jemně. Netlačí ani chytře. Tlačí nahlas, viditelně, s energií člověka, který si zvykl brát, co chce. A právě to část publika dráždí. Proč diváci zuří, a proč to není jen o Matoušovi
Odpor vůči Adéle neroste ve vzduchoprázdnu. Už na jaře si u diváků zadělala na problém, když na maturitním plese „ze zášti spustila alarm“ a opila se. Část publika ji tehdy dokonce podezírala, že
Žofce hodila drogy do pití nebo navedla kluky k ponižujícím fotkám, jak zachytil článek TV Nova k maturitnímu plesu. Nová sezóna na tenhle reputační dluh nabaluje další vrstvu: otevřené lovení doktora, střídání objektů zájmu (po Milanovi a Romanovi teď Matouš) a dojem, že Adéle nejde o vztah, ale o trofej. Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova
„
Adéla mi připadá jako lehká, nezodpovědná děva,“ napsal jeden z diváků v komentáři citovaném webem KINOTIP2. Není sám. Reakce se nesou v podobném duchu: arogance, přelétavost, lovení za každou cenu. A čísla mluví jasně. V oficiální anketě TV Nova o nejoblíbenější mladou postavu skončila Žofka druhá s 1 113 hlasy. Adéla? Pouhých 199 hlasů a čtyři procenta. To není rivalita, to je propast. Žofka jako zrcadlo, proč kontrast funguje
Celý milostný trojúhelník stojí na jednom dramaturgickém triku: Adéla a Žofka nejsou dvě varianty téhož, ale dva protipóly. Oficiální anotace sezóny to říká bez obalu: Matouše „mnohem víc přitahuje vyrovnanější a dospělejší Žofka“. Kreativní producentka Iva Bergrová před startem sezóny avizovala, že
nová řada dá výrazný prostor lásce a vztahům. Tenhle trojúhelník je tedy vědomá dramaturgická strategie, ne náhodný vedlejší produkt. Adéla není napsaná proto, aby ji diváci milovali. Je napsaná proto, aby linku rozhýbala, a aby vedle ní Žofka vynikla.
Synková se nebrání, nestěžuje si a nevede polemiku s hejtem. V
bonusovém videu TV Nova potvrzuje, že Adéla má jasný plán, ale výsledek neprozrazuje. Její vzkaz divákům je spíš pozvánka než obrana: „Bude to vtipné,“ slibuje a dodává, že tuhle sezónu nemají propásnout. Jestli Adéla Matouše nakonec získá? Dosavadní anotace ukazují spíš na Žofku, ale tvůrci si nechávají otevřená vrátka; oficiální promo stále mluví o „souboji o jeho srdce“ a o tom, že si ani jeden z trojice „není jistý, co vlastně chce“.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová