Stačí kousek do šatní skříně a zatuchlina zmizí jednou provždy

Zatuchlý zápach ve skříni nemusí znamenat, že je oblečení špinavé. Často za ním stojí něco mnohem méně nápadného – vlhkost a nedostatečné proudění vzduchu. V uzavřeném prostoru se vlhkost drží déle, textilie ji postupně přijímají a vznikají podmínky, ve kterých se mohou množit mikroorganismy produkující typický pach zatuchliny.
Právě proto nemusí problém vyřešit ani opakované praní oblečení. Pokud se vlhkost ve skříni stále vrací, brzy se vrátí i nepříjemný odér.
Základem je proto skříň pravidelně větrat, nepřeplňovat ji a nikdy do ní neukládat ještě vlhké oblečení.
Zapomenutá školní pomůcka má překvapivé využití
Právě tady přichází na řadu
obyčejná bílá školní křída. Tento trik se v poslední době znovu objevuje mezi domácími radami a několik magazínů jej doporučuje právě pro uzavřené prostory, jako jsou šatní skříně a zásuvky. Princip je jednoduchý: křída dokáže v určité míře pracovat s vlhkostí v okolním prostředí a pomáhat ji udržovat pod kontrolou.
Je ale dobré vědět, že ne každá školní křída má stejné složení. Tradiční křídy mohou být založené například na uhličitanu vápenatém, jiné na sádrovci, tedy síranu vápenatém. Rozdíly ve složení proto znamenají i rozdílné vlastnosti při kontaktu s vlhkostí. Odborná literatura navíc potvrzuje, že struktura a složení křídy ovlivňují její schopnost pracovat s vodou.
šatní skříň | Zdroj: joe_cocker / Shutterstock Jak křídu do skříně správně dát
Rozhodně není dobrý nápad jen tak položit několik tyčinek mezi oblečení.
Křída může prášit a bílé částečky by mohly skončit na tmavých oděvech. Mnohem praktičtější je vložit několik kousků do malého prodyšného látkového sáčku, případně do tenké ponožky, a zavěsit je na ramínko nebo položit do rohu skříně.
Nečekejte ale, že křída dokáže vysušit celou vlhkou místnost. Její efekt je vhodné chápat spíše jako jednoduchou pomoc v malém uzavřeném prostoru, nikoli jako náhradu skutečného odvlhčovače. Pokud se ve skříni objevuje plíseň, kondenzace nebo výrazně vlhké stěny, je potřeba hledat příčinu problému. Samotná křída ji nevyřeší.
Proč nestačí zatuchlinu jen překrýt vůní
Vonné sáčky, parfémované ubrousky nebo osvěžovače mohou zápach na nějakou dobu překrýt, ale neodstraňují zdroj problému. Pokud je ve skříni příliš vlhko, vůně pouze smíchá dva pachy dohromady. Dlouhodobější řešení proto začíná u cirkulace vzduchu a kontroly vlhkosti.
Skříň proto čas od času úplně otevřete, nechte ji vyvětrat a oblečení zbytečně nemačkejte jedno přes druhé. Pomoci může také ponechání malých mezer mezi jednotlivými kusy oděvů. Zvlášť důležité je to u skříní stojících u chladné obvodové zdi, kde může být riziko kondenzace vyšší.
Kousek křídy tedy může být šikovným a téměř bezplatným pomocníkem, ale žádným zázračným lékem na vlhkost. Pokud je skříň suchá a dobře větraná, může pomoci udržet prostředí příjemnější. Jestli se však zatuchlina stále vrací, hledejte její skutečnou příčinu.
Zdroje článku:
laveries-speed-queen.fr, lejournaldelamaison.fr, biologyinsights.com, nespechej.cz
Autor článku:
Lída Kropáčková