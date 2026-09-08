Thajští BL herci Sky & Nani v exkluzivním rozhovoru promluvili o společném hereckém růstu, přijímání nových rolí a setkání s evropskými fanoušky

Během posledního srpnového víkendu (29. až 30. srpna) se v Římě konalo několik fan meetingů s herci z Thajska. Z agentury GMMTV, která v Thajsku dominuje zejména v produkci příběhů typu Boys’ Love, přijely do Věčného města v Itálii hned tři herecké dvojice. Mezi nimi byli i Sky Wongravee Nateetorn a Nani Hirunkit Changkham, kteří si získali srdce fanoušků nejen ve své domovině, ale i na mezinárodní úrovni.
Sky a Nani se jako dvojice proslavili díky dramatu High School Frenemy, které vyšlo v roce 2024. Legendární bojové scény, hluboké úvahy o drsné realitě skutečného světa i velmi milé scény o přátelství si získaly pozornost mnoha fanoušků. Kromě své první série přidala letos dvojice také další drama s názvem Wu.
Nic z toho by nebylo možné bez nasazení týmu Jus in Bello, který i nadále vytváří příležitosti pro setkávání diváků a umělců, pro navazování kontaktů a pro proměnu jejich společné vášně v reálné zážitky. Měli jsme také příležitost položit herecké dvojici několik otázek. Ve svých odpovědích nám prozradili více o své společné cestě i o dalších projektech, na které se můžeme těšit.
Když jste začali spolupracovat, měli jste hned pocit, že mezi vámi existuje přirozené pouto, nebo se to začalo prohlubovat až postupem času?
Nani: Upřímně řečeno, když jsem se poprvé dozvěděl, že budu pracovat se Sky, vůbec jsem nepřemýšlel o naší chemii ani o ničem podobném. Soustředil jsem se prostě na to, abych odvedl co nejlepší práci a vložil do ní celé své srdce. Vždycky věřím, že cokoli přijde potom, se stane samo od sebe. High School Frenemy se jevilo jako jeden z emocionálně i fyzicky náročnějších projektů, na kterých jste pracovali. Když se ohlédnete zpátky, která část této zkušenosti ve vás zanechala nejhlubší dojem?
Nani: Byl to projekt, díky kterému jsem se hodně naučil a vyrostl, a rozhodně na něj nikdy v životě nezapomenu. Společně jsme si prožili spoustu věcí, ale nakonec, ať se stalo cokoliv, byl pro mě výsledek velmi potěšující.
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https://youtu.be/kBu_2BgAa08?si=SCvSVv_i8q3NjVWt
Vaše nejnovější série Wu vás přivádí do světa osudu, nadpřirozených sil a předurčení. Co pro vás bylo největší výzvou a co vás při společném vyprávění tohoto příběhu nejvíce nadchlo?
Nani: Jsem opravdu nadšený z toho, že mohu objevovat nové hodnoty a ztvárnit něco, o čem jsem nikdy nesnil, že by se mi v tomto životě poštěstilo – opičího démona. Tuto postavu opravdu miluji a jsem z ní velmi nadšený, takže to pro mě představuje zcela novou a vzrušující zkušenost. Fanoušci už vědí, že vás zase uvidí pohromadě v seriálu Arrest and Action. Aniž byste prozradili příliš, na co se mohou v tomto novém projektu nejvíce těšit?
Sky: Vrátíme se s novým seriálem Arrest and Action a rád bych, aby se fanoušci těšili na naše nové role. Tentokrát oba hrajeme policisty, kteří jsou parťáci a musí společně vyrážet na mise. Myslím, že to tentokrát bude o něco uvolněnější a bude tam více komedie. Ještě si nejsem jistý, jestli tam bude nějaké drama – budeme si muset počkat, až dostaneme scénáře. Měli bychom je dostat kolem září a tehdy se s vámi o tom podělím podrobněji. Hrajete také v chystaném seriálu HiGH & LOW: Born to Be High, jedné z největších produkcí společnosti GMMTV. Co pro vás znamená být součástí takového kultovního projektu?
Sky: Jsem opravdu rád, protože je to pro GMMTV velký projekt. Je to ten typ projektu, který vyžaduje hodně týmové práce, protože se na něm podílí spousta postav a herců – více než deset lidí. Takže si myslím, že se všichni musíme semknout, vnést do toho svou energii a najít společný cíl, který chceme, aby tento seriál měl, a jak chceme, aby dopadl. Fanoušci často vtipkují, že jeden z vás je ten „ospalý“ a druhý ten „plachý“. Souhlasíte s tím, nebo vás úplně špatně chápou? Jak byste popsali vaši dynamiku jako duo?
Sky: Myslím, že to je asi ten obraz, který si lidé vytvoří, když nás vidí na obrazovce. Ale ve skutečném životě jsme možná docela dost odlišní. Ve skutečnosti nejsme ani ospalí, ani plaší. Když se setkáváme s fanoušky nebo v zákulisí, nemusíme být nutně nervózní nebo tak něco. Oba jsme vlastně docela hraví a rádi se navzájem dobíráme. Oba jsme ale introverti.
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Kdyby se Sky a Nani, kteří spolu tehdy začínali spolupracovat, setkali se SkyNani z dneška, co by si podle vás řekli?
Sky: Myslím, že bychom toho moc nenamluvili. Asi bychom jen seděli v protilehlých rozích místnosti a vyhýbali se očnímu kontaktu.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: Thajští BL herci Joong & Dunk v exkluzivním rozhovoru promluvili o tom, co jim dělá radost, náročných společných scénách i důležitosti fanoušků Letos v srpnu se setkáte se svými evropskými fanoušky na fanouškovském setkání v Římě. Jak moc se na tuto událost těšíte a na co se během pobytu v Římě těšíte nejvíc?
Sky: Jsem opravdu nadšený! Jak jsem již zmínil, letěli jsme z Thajska do Říma více než 10 hodin, abychom se setkali s našimi evropskými fanoušky, takže se na to opravdu těšíme. Je to naše první návštěva Říma a také naše první společné setkání s fanoušky v Evropě. Vynaložili jsme velké úsilí na přípravu vystoupení a různých her pro zdejší fanoušky a opravdu doufám, že se všem budou líbit! Zdroj: Autorský text - rozhovor se Sky Wongravee Nateetorn a Nani Hirunkit Changkham, GMMTV, Jus in Bello