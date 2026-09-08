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Thajští BL herci Sky & Nani v exkluzivním rozhovoru promluvili o společném hereckém růstu, přijímání nových rolí a setkání s evropskými fanoušky

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Některé herecké dvojice si člověk zapamatuje díky legendárním scénám, jiné díky neuvěřitelné chemii, která mezi nimi panuje. Thajští herci Sky a Nani by se klidně mohli zařadit do obou kategorií. Mezi fanoušky patří k nejoblíbenějším dvojicím z agentury GMMTV. V exkluzivním rozhovoru, který nám poskytli během svého fan meetingu v Římě, nám prozradili více o své společné spolupráci i o budoucích projektech.
Thajští BL herci Sky & Nani v exkluzivním rozhovoru promluvili o společném hereckém růstu, přijímání nových rolí a setkání s evropskými fanoušky

Thajští BL herci Sky & Nani v exkluzivním rozhovoru promluvili o společném hereckém růstu, přijímání nových rolí a setkání s evropskými fanoušky

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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