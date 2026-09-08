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Babské rady na hlasivky: chrapot, knedlík v krku nebo ztráta hlasu? Tyhle tipy pomůžou

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Dennívýzva
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Stačí nachlazení, dlouhé mluvení nebo jeden večírek a z hlasu zůstává chrapot, šepot a marná snaha vysvětlit ostatním, co se snažíš říct. Naštěstí jsou tu babské rady na hlasivky!
To, že máme hlas, bereme automaticky. A když o něj na chvíli přijdeme, divíme se.

To, že máme hlas, bereme automaticky. A když o něj na chvíli přijdeme, divíme se.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jsme kočky

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