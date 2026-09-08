Tajemství papírového mlýna a šaty princezen na dosah ruky. Brno hostí výstavu slavných kostýmů

Na konci září se otevřou brány do světa filmových ateliérů. Brněnský Letohrádek Mitrovských připravuje rozsáhlou podzimní výstavu originálních kostýmů z filmů režiséra Zdeňka Trošky. Milovníci televizních příběhů si zblízka prohlédnou desítky detailně propracovaných oděvů a dozví se perličky ze samotného natáčení. Expozice nabízí velmi příjemný plán pro víkendové rodinné odpoledne. Papírové kulisy a létající švec
Troška režíroval svou první pohádku O princezně Jasněnce a létajícím ševci v roce 1987. Do hlavních rolí tehdy obsadil začínající Michaelu Kuklovou a Jana Potměšila a výstavní panely návštěvníkům prozradí technické parametry křídel ústředního hrdiny. Rekvizitáři je vytvořili přesně podle původního nákresu italského umělce Leonarda da Vinciho. Herce musel při náročných letových scénách na hradě Bouzov i Frýdštejn držet ve vzduchu obrovský jeřáb. Snímek měl mimořádný ohlas u publika a přivezl si hlavní cenu z mezinárodního festivalu v Chicagu.
Pohádka Princezna ze mlejna zase ukrývá jedno velké stavitelské tajemství. Filmaři celý bavorovský mlýn postavili pro potřeby kamer čistě z polystyrenu a pomalovaného kartonu. Příběh o Jindřichovi a Elišce se posléze promítal divákům v Singapuru a Hongkongu. Troška pro své scénáře velmi rád čerpal z knih spisovatele Jana Drdy a podle jeho literární předlohy o českém Honzovi vznikla oblíbená pohádka Z pekla štěstí. První díl natáčený v prostorách telčského zámku a v přerovském skanzenu patřil k nejnavštěvovanějším filmům roku 1999.
Zpěvák ve dvojroli a moravské hrady
Do filmového pokračování přijal pozvání Karel Gott a před kamerou si zahrál netradiční dvojroli Boha a Lucifera. Filmový štáb se tehdy přesunul k pískovcům do Adršpašských skal a využil prostory hradů Roštejn nebo Gutštejn. Drdova kniha pak posloužila jako pevný základ pro snímek Nejkrásnější hádanka. V něm si zahrála Veronika Kubařová a film následně získal ocenění od dětské poroty na festivalu v Ostrově nad Ohří.
Většinu zamilovaných příběhů režisér zasadil do svého rodného jihočeského kraje. Velmi často ovšem využíval jihomoravské lokace ve Vranově nad Dyjí nebo na zámku Buchlovice. Expozice v letohrádku přináší oblečení ze šesti oblíbených titulů a prohlídku doplňují dva typické oděvy z letní komediální trilogie Slunce, seno. Letohrádek projekt pořádá ve spolupráci s barrandovským Fundusem a volně tak navazuje na dřívější prezentaci kostýmů. Ta proběhla ve stejných prostorách přesně před sedmi lety.
Vypravte se na originální výstavu do Letohrádku Mitrovských v Brně, FOTO: distr. letohradekbrno.cz
Výstava pohádkových oděvů v brněnském
letohrádku se návštěvníkům otevře 26. září a potrvá do 22. listopadu. Zájemci mohou expozici navštívit od úterý do neděle vždy mezi desátou a šestnáctou hodinou. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií.