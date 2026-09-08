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Tajemství papírového mlýna a šaty princezen na dosah ruky. Brno hostí výstavu slavných kostýmů

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Brněnský Letohrádek Mitrovských připravuje výstavu kostýmů z filmů Zdeňka Trošky. Expozice odhalí zajímavé detaily o vzniku papírového mlýna či Jírových křídel.
Letohrádek Mitrovských - sál

Letohrádek Mitrovských - sál

Zdroj: FOTO:distr. letohradekbrno.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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