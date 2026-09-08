Bůh na sídliště. Křesťané z Těšína chtějí měnit místní komunitu, nečekají v kostele a jdou do terénu

Zajímalo nás, jak může vypadat konkrétní podoba církevní pomoci v sociálně vyloučené lokalitě, a tak jsme vyrazili na sídliště Svibice v Českém Těšíně. Na týden jsem se zapojila do kuchyně na místním příměstském táboře a sledovala, jak se tu dlouhodobě budují vztahy s dětmi i jejich rodinami. Ukázalo se, že důvěra na periferii často nezačíná velkými slovy, ale bezpečím, blízkostí a třeba i teplým jídlem.
Ve čtvrtek podvečer to v kuchyni Křesťanského centra v Českém Těšíně (KC) vypadá téměř jako ve velkoprovozu, nálada je ale dost uvolněná. V obřích hrncích se postupně vaří celkem šedesát litrů pudinku. Pára stoupá k stropu, míchání vyžaduje celou sílu a ruce po celém dni dostávají zabrat. Venku mezi paneláky na sídlišti Svibice, zhruba 300 metrů od samotné budovy KC, mezitím běhají desítky dětí za míčem, jiné tvoří u stolů nebo zkoušejí první taneční kroky.
Za necelou hodinu se tyto dva světy potkají u jednoho dlouhého výdejního stolu. Je čtvrtek, začíná vrchol dalšího dne akce Crossroad. Nepopsala bych jej jako obyčejný příměstský tábor nebo komunitní odpoledne, spíš se jedná o týden intenzivní sousedské služby na sídlišti, které v Těšíně stále nemá nejlepší pověst.
Český Těšín: Hraniční město v Moravskoslezském kraji na řece Olši, které tvoří jeden celek s polským Těšínem (Cieszyn). Největší sídliště ve městě, stavěné původně pro pracovníky těžkého průmyslu a dolů. Zůstává lokalitou s vyšší mírou nezaměstnanosti, závislostí a sociálního vyloučení. Sídliště Svibice:
Místo toho, aby věřící čekali, až jim lidé ze sídliště zaklepou na dveře modlitebny, rozhodli se jít za nimi přímo na ulice.
Téměř každé větší město má svou Svibici. Zdejší sídliště z druhé poloviny minulého století sice v posledních letech dostalo nové fasády, hřiště i obchody, sociální problémy ale zmizet nestihly. Svibice má stále nálepku vyloučené lokality – chudoba se tu mísí s nezaměstnaností, alkoholem i drogami a řada rodin žije na samém okraji společnosti.
Zdroj: Julie Kaletová
Šestadvacetiletá Eliška Zetková, která jako hlavní vedoucí celý Crossroad táhne, na sídlišti tráví spoustu času a místní poměry zná do detailu. Svibici vnímá jako velmi specifický mikrosvět:
„Svibice má svou vlastní kulturu. Děti tu vyrůstají v partách na ulici a mají mezi sebou specifické vazby, které jinde nenajdete. I když se vnější podmínky trochu zlepšily, pořád je tu dost rodin na okraji společnosti. Potřeba věnovat se dětem, které doma často nemají ideální zázemí, je tu stále obrovská,“ popisuje Eliška.
Právě sem směřuje pozornost Křesťanského centra, místního sboru Apoštolské církve. Místo toho, aby věřící čekali, až jim lidé ze sídliště zaklepou na dveře modlitebny, rozhodli se jít za nimi přímo na ulice.
Od polední porady po večerní vydávání burgerů
V týdnu od 20. do 24. července se denní program rozbíhá v poledne. Sídliště v letním horku zdánlivě spí, ve sboru se ale už schází tým vedoucích. Projde se plán na odpoledne, doladí se detaily a kolem půl třetí se jde přímo mezi paneláky.
Během chvíle vzniká na sídlišti improvizované zázemí. Dvě hodiny patří sportu, rukodělným dílnám nebo tancování pod hlavičkou projektu Cross Dance. Na prostranství proudí děti různého věku, od prvňáků po teenagery. Každý den se tu vystřídá okolo stovky lidí.
Zatímco se venku sportuje, v kuchyni Křesťanského centra se vaří na plný výkon. Letos bylo o to divočejší, že hlavní kuchařka těsně před akcí onemocněla, a vedení kuchyně mi tak spadlo do klína ze dne na den. Cíl byl ale jasný: nakrmit každý večer stovku dětí i příchozích dospělých.
Zdroj: Julie Kaletová
Příprava jídla v takovém objemu přinášela nečekané výzvy. Uvařit zmiňovaný pudink ze šedesáti litrů mléka znamenalo hlavně hlídat obří hrnce, aby se základ nepřipálil a správně zhoustl. Děti sice ze začátku trochu ohrnovaly nos, protože se těšily na palačinky, nakonec ale nezbyla ani jediná porce. Jídelníček byl přitom po celý týden pestrý: v pondělí se dělaly hamburgery, v úterý hotdogy, ve středu toasty, ve čtvrtek pudink a v pátek se na závěr grilovalo.
V šest hodin podvečer se dění přesouvá ze sídliště do budovy Křesťanského centra. Děti zaplní sál, kde pro ně vedoucí mají připravené hry, písničky a krátká zamyšlení nad evangeliem. Žádná složitá teologie, ale obyčejně podané příběhy.
A pak přichází sedmá hodina – moment, na který většina dětí čeká nejvíce. Začíná se vydávat jídlo. Před pultem se okamžitě tvoří fronta.
„Upřímně, těšila jsem se na palačinky, ale ten pudink je nakonec fakt dobrý!“ směje se sedmiletá Valerie a opatrně si odnáší plnou misku. Chlapec za ní v řadě má ale jasno: „Pudink jde, ale stejně byly nejlepší ty pondělní burgery.“
Na mnohých dětech je vidět, že možnost najíst se na večer pro ně není úplná samozřejmost a jsou za normální teplé jídlo opravdu vděčné. Když se ptám starší slečny stojící opodál, jak se jí zamlouval program před večeří, přikývne: „Dneska to zamyšlení nebylo ani moc dlouhé a bavilo mě to. Je fajn, že tu prostě můžeme být.“
Doma na sídlišti a u křesťana
V tuto dobu se mění i celková atmosféra. Na večerní program a k výdeji jídla přicházejí dospělí ze Svibice – někteří rodiče, prarodiče i sousedé z okolních domů.
Mezi příchozími potkávám i starší paní Janu, která z povzdálí pozoruje hemžení u stolu. Podávám jí kelímek s pudinkem a u toho se vyptávám. Na sídlišti žije desítky let. „Já sem na programy do Křesťana, jak tomu všichni na sídlišti říkáme, chodím už roky. Chodily sem moje děti a teď sem posílám všechna vnoučata. Je to u nás už taková rodinná tradice,“ vypráví.
„Kdo chce jít na modlitbu nebo si povídat o Bohu, ten jde. Kdo si chce jen sednout a popovídat se sousedy, ten sedí. Jsou tady milí lidé, o děti je dobře postaráno a hlavně jsou tu všichni slušní, nekouří se tu a nepije,“ kvituje.
Dlouhodobý vztah, ne jednorázová akce
Na první pohled by Crossroad mohl vypadat jako hezký letní festival, který po týdnu skončí a všichni jdou domů. Pro Křesťanské centrum je to ale jen špička ledovce.
Pastor sboru Jan Měrka v tom vidí samu podstatu fungování církve: „Pro nás není Svibice místo, kam jednou za rok přijedeme udělat program. Je to komunita lidí, se kterými chceme budovat trvalé vztahy. Chceme, aby věděli, že nám na nich záleží a že Boží láska není jen něco, o čem mluvíme v neděli, ale něco, co se dá zažít velmi prakticky. Propojení se Svibicí je obrazem toho, jak chápeme poslání církve – nečekat, až lidé přijdou za námi, ale jít za nimi,“ říká Měrka.
Zdroj: Julie Kaletová
Tento přístup má v Českém Těšíně tradici delší než čtvrt století. Práce na sídlišti začínala nedělní dětskou církví a postupně přibývaly kroužky jako klub Kutílek nebo Dívčí klub. Dnes na letní Crossroad navazuje celoroční Cross Club pro děti od 6 do 15 let a do aktivit se zapojuje i místní křesťanský dorost a mládež.
Eliška Zetková zdůrazňuje, že Crossroad je vlastně jen vyvrcholením celoroční práce:
„My vlastně jen skízíme ovoce, které do Svibice zasadili ještě služebníci před námi. Díky tomu mezi sídlištěm a centrem funguje dlouhodobá důvěra. Nejtěžší je samozřejmě uřídit tu obrovskou masu dětí v sále nebo kolem centra, ale je obrovské požehnání, že jsme za všechny ty roky nemusely řešit žádný vážný incident.“
Křesťanské centrum Český Těšín (Apoštolská církev)
Historie: Místní sbor Apoštolské církve, jehož kořeny sahají do roku 1910. Dává důraz na praktické křesťanství použitelné v běžném životě. Více než 25 let buduje vztahy s obyvateli sídliště přes celoroční kluby pro děti a mládež (v současnosti Působení na Svibici: Cross Club, Cross Dance) a letní projekt Crossroad. Jasná vize, ochotní lidé a správná kultura církve
Může sbor fungovat v úzkém propojení se svým okolím? Zkušenost z Českého Těšína to potvrzuje. Otázka je, zda se dá něco takového jednoduše přenést jinam.
Eliška Zetková si myslí, že nejde o to zkopírovat stejný program. Základem je ochota vidět, co konkrétní město nebo čtvrť potřebuje. Zatímco na Těšínsku to byla pomoc dětem ze sociálně slabších rodin, jinde to může být služba osamělým seniorům.
Pastor Měrka k tomu dodává, že jsou potřeba hlavně tři věci: jasná vize, lidé ochotní obětovat svoji energii a čas a kultura ve sboru, která chápe, že pomoc druhým není úkol pro pár jednotlivců, ale věc celého společenství.
Zdroj: Julie Kaletová
Rukama mi prošel poslední prázdný hrnec od pudinku. Utírám linku v kuchyni, zatímco z chodby doznívají zvuky mizících kroků a smíchu. Je krátce po osmé večer, venku mezi paneláky se šero pomalu mísí s chladnějším letním vzduchem a sídliště se ztišuje. Děti se rozcházejí do svých domovů, ale pro tým vedoucích den ještě nekončí.
Odebereme se do místnosti, kde se setkávají místní teenageři. Sedáme si do kruhu na židle, Eliška otevírá tablet a začíná večerní reflexe. Procházíme, co dnes fungovalo, co nevyšlo a zda někde vznikl prostor pro hlubší rozhovor.
Týdenní Crossroad se sice chýlí ke konci, přítomnost těšínských křesťanů ve Svibici tím ale nekončí. Od září se rozběhnou běžné celoroční kluby a vztahy navázané u míče a jídla budou pokračovat dál.