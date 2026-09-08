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Bůh na sídliště. Křesťané z Těšína chtějí měnit místní komunitu, nečekají v kostele a jdou do terénu

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Zajímalo nás, jak může vypadat konkrétní podoba církevní pomoci v sociálně vyloučené lokalitě, a tak jsme vyrazili na sídliště Svibice v Českém Těšíně. Na týden jsem se zapojila do kuchyně…
Bůh na sídliště. Křesťané z Těšína chtějí měnit místní komunitu, nečekají v kostele a jdou do terénu

Bůh na sídliště. Křesťané z Těšína chtějí měnit místní komunitu, nečekají v kostele a jdou do terénu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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