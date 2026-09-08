Tobogány jsou jen začátek: Nejznámější moravský aquapark ukrývá 16 bazénů i termální vodu

Pod Pálavou na vás čeká místo, kde se dá strávit celý den bez ohledu na to, jestli venku svítí slunce, nebo zrovna prší. Aqualand Moravia v Pasohlávkách spojuje termální bazény, vodní atrakce, zázemí pro děti i relaxaci ve wellness.
Rozsahem navíc překvapí i ty, kteří sem míří poprvé. Celkem nabízí 16 bazénů a při plném provozu až 40 tobogánů, skluzavek a dalších atrakcí. Díky hotelu přímo u areálu a blízkosti Pálavy se přitom návštěva snadno promění z jednodenního koupání v celý víkend na jižní Moravě.
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Aqualand Moravia funguje v Pasohlávkách od roku 2013 a dnes jde o
největší aquapark v České republice. Jen v roce 2025 jej navštívilo téměř 900 tisíc lidí. Rozměry areálu přitom nejsou jediným důvodem jeho popularity. Velkou výhodou je kombinace vnitřní a venkovní části, díky níž není návštěva závislá pouze na letních teplotách. Hlavní vnitřní bazénová hala spojuje relaxaci, vodní zábavu i celoroční koupání bez ohledu na počasí. Foto: kvetoslav Hill / Google Maps
Kdybych sem jela poprvé, určitě bych si předem rozmyslela, zda si chci užít hlavně tobogány, odpočinek ve vodě, nebo wellness. Snažit se během několika hodin stihnout úplně všechno podle mě vede spíš k pobíhání od jedné atrakce ke druhé.
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Jednou z věcí, kterými se Aqualand Moravia od běžného koupaliště liší, je
voda z mušovského vrtu MU 3G. Termální voda má při čerpání přibližně 42 °C a pochází z hloubky asi 1,3 kilometru. Podle provozovatele je vrt veden také v seznamu zdrojů přírodní minerální vody Ministerstva zdravotnictví.
Neznamená to ovšem, že by ve všech bazénech měla voda přes čtyřicet stupňů. Nejvýraznější jsou
venkovní bazény Romulus a Remus s teplotou 37 °C. Riviéra a Neptun mají kolem 30 °C, relaxační bazény přibližně 35 °C a například letní Wave Pool kolem 26 °C.
Právě bazény Romulus a Remus bych si osobně nechala na chvíli, kdy se ochladí. Sedět ve vodě o 37 °C pod širým nebem a dívat se směrem k Pálavě dává návštěvě úplně jinou atmosféru než klasický letní bazén.
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Jednotlivé atrakce se od sebe liší nejen rychlostí, ale i samotným průběhem jízdy.
Tobogán s kruhovou nádrží Supercrater je určený pro dvojici na raftu, kterou atrakce nejprve roztočí podél stěny velkého kráteru, a pak odvážlivce hodí do vody. Jeho náročnost provozovatel označuje jako vysokou. Ani vnitřní část areálu není jen o bazénech. Nechybí zde oblíbené atrakce jako Supercrater, U Wave, Blue Trio, Yellow Crash nebo Wild River. Foto: Oficiální web Aqualand Moravia, Kapitalio.cz
Také
U Wave rampa patří mezi výrazně adrenalinové atrakce. Dvojice je po prudkém skluzu vystřelena na protější stěnu obří rampy ve tvaru písmene U, přičemž během jízdy může zažít i krátký pocit beztíže.
Mírnější je 143 metrů dlouhý
tobogán Blue Trio pro dvě až tři osoby. Uzavřený tubus oživují světelné efekty, zatímco proud vody rozhýbává raft a jízda končí v klidnější laguně. Tobogán Yellow Crash je kratší, měří 94 metrů, ale spoléhá především na rychlost. Jde o uzavřený tobogán střední náročnosti určený pro dvojici.
Do celoroční nabídky patří také
polouzavřený tobogán Wild River, který na rozdíl od raftových atrakcí nabízí jízdu pro jednotlivce a napodobuje svižnější průjezd divokým vodním proudem. Největší adrenalin čeká pod širým nebem
V létě se nabídka rozšiřuje o několik výrazných venkovních atrakcí.
Polouzavřený tobogán Abyss měří 110 metrů a sjíždí se na raftu v jednom až třech lidech. Jízda vede přes divočejší peřeje a na závěr na vás čeká prudký propad, proto se jedná o atrakci s vysokou náročností.
Ještě trochu jiný zážitek nabízí 83,6 metru dlouhý
tobogán Boomerango. Dvojice na raftu nejprve nabere rychlost, poté vyjede vysoko na protější stěnu a několikrát se pohne tam a zpět, než zamíří do cíle. Letní část Aqualandu Moravia nabízí výrazné venkovní atrakce v čele s Abyss, Boomerangem a High Five. Foto: Oficiální web Aqualand Moravia, Kapitalio.cz
Nejdelší z této trojice je
polouzavřený tobogán High Five se 260 metry. Jízda začíná ve výšce 11 metrů a zvláštní je především tím, že raft nemíří jen dolů. Během přibližně minutové jízdy je totiž pětkrát vytlačen vzhůru a celkem nastoupá 17 metrů. V roce 2020 získala atrakce ocenění za druhý nejlepší vodní tobogán v Evropě. Na nejmenší návštěvníky čekají hned dva vodní světy
Aqualand Moravia myslí i na děti, které ještě na velké adrenalinové tobogány nemohou. V létě je pro ně otevřený
Dětský vodní hrad s vodními chrliči, zavěšenými nádobami a čtveřicí tobogánů pojmenovaných podle vesmírných těles (Mars, Jupiter, Uran a Pluto). Všechny mají nízkou náročnost a děti na nich mohou jezdit od výšky 100 centimetrů.
Výhodou je, že dětská zábava nekončí spolu s letní sezonou. Uvnitř areálu funguje celoročně
Tutti Frutti, bazén o rozloze 107 metrů čtverečních s vodou vyhřátou na 30 °C. Součástí je spray park, vodní děla, mlýnky a rozstřikovače, ale také dva krátké tobogány a dvojitá skluzavka.
Právě Tutti Frutti je zaměřené na menší děti, které ještě nesplňují výškové limity velkých atrakcí.
Tobogány Banana a Kiwi a dvojitá skluzavka Berry jsou určeny už dětem od výšky 91 centimetrů a délka atrakcí se pohybuje přibližně od 6 do 15 metrů. Zajímavé je i to, že samotný název Tutti Frutti vymyslely děti při pohledu na barevné návrhy nové zóny. Wellness zabere klidně další půlden
Aqualand Moravia není pouze rodinným aquaparkem. Forum Romanum a Pálava wellness vytvářejí
dvoupatrový saunový svět s několika typy saun, parními lázněmi, bazény a odpočinkovými prostory.
Wellness je běžně přístupné od 15 let a jedná se o
bezplavkovou zónu. Součástí programu jsou také saunové ceremoniály. Ve všední dny aktuálně začínají od 17 hodin, o víkendech už od 14 hodin a poslední ceremonie dne je naplánována na 20 hodin. Venkovní bazény a odpočinková zóna lákají v teplých dnech na koupání s výhledem na Novomlýnské nádrže. Foto: Martin / Google Maps
Kdo chce ještě větší soukromí, může využít
Denní lázně určené návštěvníkům od 18 let. Nabídka zahrnuje privátní lehátko, vířivku, pitný režim a podle zvoleného balíčku také další služby. K dispozici jsou rovněž masáže, solná terapie nebo pronájem relaxačního lehátka. Vstupné řešte raději před cestou
Od 1. září 2026 stojí celodenní vstup do zóny AQUA při nákupu na pokladně 999 Kč na osobu. Stejná cena platí pro dospělé, děti od šesti let, studenty i seniory. Děti mladší šesti let mají
vstup zdarma, je však potřeba doložit jejich věk.
Kdo dorazí až po 17. hodině, zaplatí za vstup 499 Kč. V ceně je kromě bazénů a dostupných tobogánů také šatní skříňka, sušička plavek,
možnost dobití telefonu a vstup do dětské odpočívárny.
Ušetřit lze také díky
programu Happy Days. V pondělí a úterý zaplatí senioři nad 60 let za zónu AQUA 399 Kč, zatímco od středy do pátku fungují rodinné dny, kdy k jednomu dospělému může jedno dítě mladší 15 let zdarma. Tato zvýhodnění platí při nákupu na pokladně.
Některé
online vstupenky mohou být proti běžné pokladní ceně levnější až o 200 Kč, proto se před cestou vyplatí porovnat aktuální nabídku e-shopu.
Samostatně se platí wellness. Tříhodinový vstup do Forum Romanum a Pálava wellness stojí ve všední dny 549 Kč, o víkendech a státních svátcích pak 799 Kč. Pokud už návštěvník využívá zónu AQUA, může si na pokladně přikoupit jednorázový přechod do SPA na 120 minut za 299 Kč. Celodenní návštěvu doplňuje pestrá nabídka občerstvení
Při celodenním pobytu přijde vhod, že kvůli obědu není nutné opouštět areál. V
Imperium Restaurant si lze vybrat z českých i zahraničních jídel a počítá se tu také s dětskými porcemi nebo bezlepkovými variantami. Kdo má chuť spíš na něco menšího, může zamířit do Coffeelandu, kde se podává káva, dezerty a další drobné občerstvení. Příjemným bonusem je terasa, na které se dá na chvíli odpočinout od ruchu bazénů. Na kávu, dezert nebo menší občerstvení mohou návštěvníci zamířit i do vnitřních gastro zón přímo v areálu. Foto: Pavel Kovar / Google Maps
V areálu funguje také
Pool Bar a během hlavní letní sezony se otevírají další provozy s burgery, pizzou, grilovanými jídly, zmrzlinou nebo palačinkami.
Praktické je
placení přes čipový náramek. Útrata se během dne načítá na čip a zaplatí se až při odchodu. Člověk tak nemusí chodit k bazénu s peněženkou nebo platební kartou. Přenocovat můžete jen pár kroků od bazénů
Jeden den zde uteče velmi rychle, a proto má své opodstatnění
Hotel Aqualand Inn přímo u aquaparku. Nabízí klasické pokoje i rodinná apartmá a jednotlivé pobytové balíčky mohou zahrnovat: snídani i večeři vstup do aquaparku wellness služby parkování slevy na procedury
Výhodou je, že hotelový host nemusí čekat na samotné ubytování. V den příjezdu se může na recepci evidovat už v 11:30,
vyrazit do aquaparku a pokoj převzít až od 15 hodin. V den odjezdu některé pobytové varianty zahrnují další jednorázový vstup do vodního světa. Za branou aquaparku začíná Pálava
Byla by škoda přijet do Pasohlávek a okolí úplně ignorovat. V bezprostřední blízkosti leží
Novomlýnské nádrže. Kolem horní a střední nádrže vede přibližně 26 kilometrů dlouhý cyklistický okruh s výhledy na vodu, vinice a Pálavu.
V Mikulově lze spojit historické centrum se
Svatým kopečkem. Místní naučná stezka měří 3,5 kilometru a vede krajinou přírodní rezervace až k výrazným vyhlídkám nad městem. Výlet do Lednicko-valtického areálu je jedním z tipů, jak spojit návštěvu Aqualandu Moravia s poznáváním jižní Moravy. Foto: Tomas Kliment / Google Maps
S dětmi bych nevynechala ani
Archeopark Pavlov. Expozice připomíná osídlení Pálavy lovci mamutů před zhruba 30 tisíci lety a část muzea je zasazena přímo pod zem na úroveň archeologických vrstev.
Na delší výlet se nabízí také
Lednicko-valtický areál. Kromě zámku lze projít rozsáhlým parkem k Minaretu nebo pokračovat k dalším drobným stavbám v komponované krajině. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, aqualand-moravia.cz, palava.cz, mikulov.cz, archeoparkpavlov.cz, lednice.cz