Oblíbenou turistickou destinaci zasáhl rozsáhlý požár. V noci evakuovali několik tisíc lidí

Oblíbenou turistickou destinaci zasáhl rozsáhlý požár. V noci evakuovali několik tisíc lidíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Rozsáhlý požár zasáhl tureckou Antalyi. Tři čtvrti evakuovali, kouř dorazil až nad město.
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