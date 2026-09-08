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Miroslav Sládek se hrubě pustil do Dagmar Havlové i bývalého prezidenta: Podle většiny lidí zašel daleko za hranu

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Miroslav Sládek při novém vystoupení znovu připomněl starý spor s Václavem Havlem a nevynechal ani Dagmar Havlovou.
Fotografie Miroslava Sládka a Dagmar Havlové

Fotografie Miroslava Sládka a Dagmar Havlové

Zdroj: Foto: NextFoto, Miroslav Sládek a Dagmar Havlová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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