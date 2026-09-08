Na evropských letištích končí jedna důležitá úleva. Kontroly EES už nepůjde jednoduše vypnout

Systém Entry/Exit System, známý pod zkratkou EES, byl postupně zaváděn od října 2025 a od dubna letošního roku funguje na vnějších hranicích schengenského prostoru v plném rozsahu. Během léta však měly jednotlivé státy ještě možnost v případě mimořádně dlouhých čekacích dob na omezenou dobu pozastavit zejména sběr biometrických údajů. Tato možnost skončila 7. září. Právě flexibilitu podle dostupných informací během nejvytíženějších období využívala například některá letiště v Portugalsku a obdobná opatření pomáhala zvládat provoz také v dalších turisticky exponovaných zemích.
Čechů se registrace do EES netýká
EES je určen především pro občany zemí mimo Evropskou unii, kteří přijíždějí do schengenského prostoru na krátkodobý pobyt. Patří mezi ně například Britové, kteří při první registraci poskytují údaje z cestovního dokladu, fotografii obličeje a otisky prstů. Při dalších cestách se jejich totožnost ověřuje proti již uloženému záznamu. Občané České republiky ani dalších členských států EU se do systému EES při běžném cestování po Evropě neregistrují. Pro české turisty proto od 7. září nevznikla žádná nová povinnost ani nutnost před cestou vyplňovat další formulář.
Změna se přesto může nepřímo dotknout také Čechů. Pokud se u pasové kontroly nahromadí větší počet cestujících ze zemí mimo EU, může se zpomalit průchod příletovými nebo odletovými částmi terminálu a komplikace se mohou promítnout do návazných spojů či celkové organizace provozu. V průběhu léta se objevovaly výrazné problémy například na letištích v Portugalsku, Španělsku a Itálii. Mezi letiště s častějšími stížnostmi cestujících patřily například Lisabon, Málaga, Alicante, Milan Bergamo, Milan Linate, Palma de Mallorca, Paris Beauvais nebo Tenerife South. Letecké organizace zároveň upozorňují, že odbavení cestujících podléhajících EES trvá déle než dřívější klasická pasová kontrola.
Letecký sektor žádal delší přechodné období
Mezinárodní sdružení leteckých dopravců IATA i některé aerolinky žádaly, aby možnost dočasného omezení biometrických kontrol zůstala zachována alespoň přes zimní sezonu. Argumentují především nedostatkem personálu, technickými problémy některých kiosků a rozdílnou připraveností jednotlivých letišť. Evropské předpisy však počítaly s touto úlevou pouze jako s dočasným opatřením. EES má nyní fungovat standardně na všech příslušných vnějších hranicích Schengenu. Pro české cestující se pravidla nemění, při cestách přes velká mezinárodní letiště je ale vhodné počítat s tím, že komplikace u pasových kontrol ostatních cestujících mohou ovlivnit i širší provoz terminálu.
independent.co.uk, thetimes.com, ec.europa.eu, eur-lex.europa.eu