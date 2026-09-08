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Manželství jí vydrželo jediný rok, poté zůstala sama. Stellu Zázvorkovou navíc poznamenala bolestivá ztráta

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Stella Zázvorková (†83) patřila k herečkám, na které se nezapomíná. Měla lehkost, suchý humor a přirozenost, která nepůsobila naučeně. Za jejím osobitým herectvím se ale skrýval i život plný bolesti.
Fotografie Stelly Zázvorkové

Fotografie Stelly Zázvorkové

Zdroj: Foto: Česká televize (se souhlasem), herečka Stella Zázvorková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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