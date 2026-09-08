Manželství jí vydrželo jediný rok, poté zůstala sama. Stellu Zázvorkovou navíc poznamenala bolestivá ztráta

Stella Zázvorková (†83) patřila k herečkám, na které se nezapomíná. Měla lehkost, suchý humor a přirozenost, která nepůsobila naučeně. Za jejím osobitým herectvím se ale skrýval i život plný bolesti.
Jméno Stella Zázvorková si dodnes spojíme s desítkami filmových a televizních rolí. filmy a seriály
Zítra to roztočíme, drahoušku…!, Arabela, Nemocnice na kraji města, Kolja, Pelíšky, nebo Babí léto připomínají herečku, která nepotřebovala velká gesta, aby si získala pozornost. Stačilo jí několik slov, pohled nebo drobná reakce. Právě v tom spočívala její síla. Uměla být vtipná, přesná i lidská, aniž by kdy působila, že se o to příliš snaží. Herečka, na kterou se nezapomíná
Na stránkách In-Lifestyle.cz se rádi vracíme k osobnostem československé kulturní scény a jméno Stelly Zázvorkové mezi nimi rozhodně nemůže chybět. Patřila k herečkám, které dokázaly komedii zbavit lacinosti a dramatickým rolím dodat obyčejnou lidskou zranitelnost.
Český rozhlas uvedl, že zemřela 18. května 2005 ve věku 83 let. Podle dostupných biografických údajů se narodila 14. dubna 1922 v Praze. Před filmovou kameru se přitom dostala až ve 32 letech, což byl poměrně pozdní začátek kariéry, která jí nakonec přinesla desítky nezapomenutelných rolí. Smích jako profese, bolest jako soukromí
Kontrast mezi jejím hereckým projevem a osobním životem byl u Stelly Zázvorkové více než výrazný. Na obrazovce často působila jako žena, která má věci pod kontrolou, i když kolem ní narůstá chaos. V soukromí to ale vždy tak jednoduché nebylo. Prožila krátké a bouřlivé manželství s Milošem Kopeckým. Vzali se v roce 1946 ale jejich manželství trvalo pouhý rok.
Jiřina Švorcová měla příznivce i kritiky. Herecký talent jí nikdo neupíral, oddanost komunismu jí však mnozí neodpustili
Po rozvodu spolu ale dokázali vycházet a později se nejednou potkali před kamerou. Několikrát si dokonce zahráli manžele. Pozorný divák si při sledování filmu Zítra to roztočíme, drahoušku…! možná všimnul drobnosti, která má po letech zvláštní náboj. Zázvorková s Kopeckým hrají v této komedii manžele Novákovy a na stěně jim visí jejich skutečná fotografie z doby, kdy spolu jako mladí tvořili pár. Malý detail, který může působit jen jako rekvizita. Ve skutečnosti ale jejich společné scéně dodává něco navíc.
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Dalšího muže si už do života nepustila a zůstala sama.
To nejhorší přišlo v rodině
Největší tragédií v jejím životě byla smrt dcery Jany. Zemřela v pouhých šestnácti letech. Jana byla dítětem z rozpadlého manželství a Stella Zázvorková byla hodně pracovně vytížená. S otcem se příliš nevídala. Několikrát se pokusila o sebevraždu, její předchozí pokusy však měly spíše demonstrativní charakter.
Osudný den věděla, že je matka na cestě domů. Pustila si plyn a nejspíš čekala, že ji máma zachrání. Ta se ale cestou domů zapovídala s Natašou Gollovou, která šla navštívit Květu Fialovou. Bydlela ve stejném domě. To zdržení mělo pro Janu fatální následky.
Jana zemřela a Stella Zázvorková si její smrt vyčítala.
Stella Zázvorková patří mezi oblíbené herečky i dnes
Stellu Zázvorkovou nelze popsat jen jako oblíbenou komediální herečku. Byla vzdělaná, zvídavá a podle
vzpomínek rodiny, přátel a hereckých kolegů také mimořádně vnímavá. Zázvorková ovládala sedm světových jazyků včetně latiny a měla široký kulturní i všeobecný rozhled.
Stella Zázvorková zůstává v paměti českého publika dodnes. Její síla byla v přirozenosti, přesném pozorování a schopnosti vystihnout lidskou slabost, aniž by se jí vysmívala. Právě proto jsou její role i po letech nesmrtelné.
Autorský text redakce In-Liffestyle.cz
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Manželství jí vydrželo jediný rok, poté zůstala sama. Stellu Zázvorkovou navíc poznamenala bolestivá ztráta byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.