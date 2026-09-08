Harry si přivlastňuje Dianu, William má zuřit: Nový film ještě více rozeštvává bratry

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Harry si přivlastňuje Dianu, William má zuřit: Nový film ještě více rozeštvává bratryPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Návrat prince Harryho (41) do Británie měl otevřít cestu k usmíření královské rodiny, místo toho se ale rýsuje další výbušný spor. Vévoda ze Sussexu má připravovat vlastní televizní projekt o princezně Dianě a oslovovat lidi, kteří jeho matku dobře znali. William (44) má podle zpráv z britských médií pociťovat silnou frustraci a vadit mu má především to, že v projektu zůstal stranou.
Princezna Diana se syny.
Zdroj: gettyimages.com
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Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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