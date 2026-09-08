Proměna vilové čtvrti v Olomouci? Místní napadli u soudu změnu územního plánu

Spolek Wellnerova napadl u soudu v červnu schválený soubor změn územního plánu Olomouce, který se týká i ploch v sousedství ulic Kašparova a Wellnerova, na nichž developerská skupina plánuje postavit viladomy s desítkami bytů. Schválený soubor změn územního plánu má podle spolku vážné vady, požaduje proto jeho zrušení. Ve videu na sociálních sítích o podání žaloby informoval předseda spolku Wellnerova Jiří Vaculík.
Na pozemcích mezi ulicemi Wellnerova a Kašparova poblíž plaveckého stadionu chce Redstone vybudovat čtvrť Rezidence Kašparova s několika nízkopodlažními domy. V areálu na místě bývalého tréninkového hřiště fotbalového klubu Sigma má vzniknout stovka bytů a nová komunikace propojující ulice Kašparova a Wellnerova. Někteří obyvatelé z okolí s novou bytovou výstavbou nesouhlasí. Rezidence Kašparova podle nich zvýší dopravní zátěž v okolních ulicích, naruší charakter vilové zástavby a omezí možnosti rozvoje školských a sportovních zařízení.
Vaculík tvrdí, že pořizování souboru změn územního plánu nebylo transparentní a podkladová územní studie obsahuje podhodnocené dopravní údaje. „Pracuje s údajem o zatížení komunikace Wellnerova ve výši 50 až 100 vozidel za 24 hodin. Vlastní třídenní měření navrhovatelů letos v červnu ukázalo hodnoty mezi 1066 a 1578 vozidel za 24 hodin, tedy zatížení řádově vyšší, než na jakém staví svůj závěr o dostatečné kapacitě komunikace tento úřední podklad,“ upozornil.
Výhrady spolku se týkají i rozšíření zastavitelné plochy určené pro projekt Rezidence Kašparova, nahrazení požadavku na regulační plán územní studií či zmenšení rezervních ploch pro školství v okolí Gymnázia Hejčín. Navrhovatelé upozornili také na údajně nezákonný způsob posouzení vlivů změny na životní prostředí a nedostatečné vypořádání připomínek veřejnosti.
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„Nechceme rozhodovat o tom, co se v Olomouci smí a nesmí postavit. Chceme ale, aby město při tak zásadních a nevratných rozhodnutích dokázalo veřejnosti vysvětlit, proč je dělá a v čím zájmu jsou,“ uvedl Vaculík. V červnu schválené úpravy územního plánu podle něj umožní změnit využití území nedaleko centra města, které desítky let sloužilo sportu, školství nebo tvořilo rezervu pro jejich budoucí rozvoj.
Pokud by soud vyhověl návrhu Spolku Wellnerova, mohlo by mít rozhodnutí dopad nejen na výstavbu v lokalitě plánované rezidence Kašparova, ale také na celé řadě dalších míst v Olomouci. „Žaloba nesměruje jen k problémovým místům v naší čtvrti, ale navrhuje zrušení změny územního plánu X2/A jako celku, protože naši právníci zjistili, že celý proces přípravy a schvalování změny územního plánu je protkán závažnými systémovými chybami, netransparentním dělením a chybějícím posouzením vlivu na životní prostředí,“ tvrdí Jiří Vaculík. „Právní bitva za zdravé město právě začíná,“ dodal.
Zastupitel Pavel Grasse (ProOlomouc a Piráti), který má na starost územní plánování, na červnovém jednání zastupitelstva řekl, že pozemky v okolí ulic Kašparova a Wellnerova byly už podle dosavadního územního plánu vedeny jako smíšená obytná plocha, na které lze stavět bytové a rodinné domy. V červnu schválený materiál podle něj obsahuje pouze drobné úpravy hranice. Schválený soubor změn se podle Grasseho pořizoval od roku 2019 a při veřejném projednávání byly vzneseny i připomínky obyvatel z ulic Kašparova a Wellnerova, některé byly do změny zapracovány.