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Proměna vilové čtvrti v Olomouci? Místní napadli u soudu změnu územního plánu

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Dlouho připravovaný a klíčový podklad pro rozvoj Olomouce by měl přezkoumat soud. Proti v červnu schválenému souboru změn územního plánu podal žalobu Spolek Wellnerova. Občanská iniciativa vznikla kvůli odporu proti chystanému developerskému projektu ve vilové čtvrti v sousedství olomouckého plaveckého stadionu. Záměr investora počítá s výstavbou nových bytových domů, místní se obávají nárůstu dopravy a devastace svého životního prostoru.
Proměna vilové čtvrti v Olomouci? Místní napadli u soudu změnu územního plánu

Proměna vilové čtvrti v Olomouci? Místní napadli u soudu změnu územního plánu

Zdroj: Redstone
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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