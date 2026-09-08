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Mají miliony Sluncí plynu, ale téměř žádné hvězdy. U galaxie Vířivé kolo našli dva kosmické přízraky

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Galaxii si obvykle představujeme jako obrovské shromáždění hvězd. Dva objekty objevené radioteleskopem FAST poblíž slavné galaxie M51 ale vypadají skoro jako něco, co se na cestě ke galaxii zastavilo těsně před cílem.
Mají miliony Sluncí plynu, ale téměř žádné hvězdy. U galaxie Vířivé kolo našli dva kosmické přízraky

Mají miliony Sluncí plynu, ale téměř žádné hvězdy. U galaxie Vířivé kolo našli dva kosmické přízraky

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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