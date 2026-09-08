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Turisté na Kanárech narazí na mimořádné vedro a požární omezení. Na Gran Canarii čekají až 40 °C

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Kanárské ostrovy zasáhla další vlna mimořádně teplého počasí. Nejvážnější situace je na Gran Canarii, výstrahy ale platí také na dalších ostrovech. K horku se přidává nízká vlhkost, vítr a saharský prach.
Kanárské ostrovy zpřísňují výstrahu. Na Gran Canarii může být až 40 °C, hrozí i požáry.

Kanárské ostrovy zpřísňují výstrahu. Na Gran Canarii může být až 40 °C, hrozí i požáry.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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