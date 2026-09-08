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Střevní divertikly se nemusí projevit pouze bolestí břicha. Mezi možné varovné signály patří také průjem nebo zácpa

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Divertikulitida může způsobovat zažívací potíže a bolesti břicha. U některých lidí se mohou objevit komplikace, které vyžadují naléhavou lékařskou péči.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

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