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Zheng podruhé za tři dny prohrávala 0:5. Dvakrát se vrátila – a kvalifikace jí možná dala přesně to, co po operaci potřebovala

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Dvě otočky z 0:5 během tří dnů jsou natolik neobvyklé, že už nestačí mluvit o jednom kolapsu soupeřky. Zheng se po operaci vrátila přes kvalifikaci a právě množství ostrých zápasů jí možná pomohlo obnovit něco, co se v tréninku nahrazuje jen obtížně: schopnost měnit průběh utkání za pochodu.
Zheng podruhé za tři dny prohrávala 0:5. Dvakrát se vrátila – a kvalifikace jí možná dala přesně to, co po operaci potřebovala

Zheng podruhé za tři dny prohrávala 0:5. Dvakrát se vrátila – a kvalifikace jí možná dala přesně to, co po operaci potřebovala

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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