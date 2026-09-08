Zheng podruhé za tři dny prohrávala 0:5. Dvakrát se vrátila – a kvalifikace jí možná dala přesně to, co po operaci potřebovala

Když Qinwen Zheng v sobotu prohrávala s Madison Keys v rozhodujícím setu 0:5 a čelila mečbolu, sama později přiznala, že podobný obrat v kariéře ještě nezažila. Zachránila se, vyhrála sedm z následujících osmi gamů a po dvou hodinách a 28 minutách postoupila.
O dva dny později stála proti Ize Świątekové. A po několika minutách znovu svítilo na tabuli 0:5.
Tentokrát navíc nešlo o třetí set proti soupeřce, která začala cítit blízkost vítězství. Świąteková patřila k hlavním favoritkám turnaje, proti Zheng měla před zápasem bilanci 7:1 a prvních pět gamů odehrála tak, jako by se jejich vzájemná historie měla pouze dál prodlužovat.
Jenže Zheng tentokrát nepotřebovala ani rozhodující set. Získala sedm gamů za sebou, první sadu vyhrála 7:5 a druhou přidala 6:3. Na US Open tak během tří dnů dvakrát otočila set z 0:5 proti grandslamové šampionce. Jednou lze podobný návrat připsat soupeřčiým nervům. Podruhé už stojí za to hledat také něco na druhé straně sítě.
Keys začala přemýšlet o vítězství. Świąteková přestala dostávat chyby zadarmo
Oba obraty přitom nevypadaly úplně stejně. Keys si po utkání otevřeně přiznala, že ve chvíli, kdy se vítězství přiblížilo, začala tuhnout. Za stavu 5:1 v rozhodujícím setu měla mečbol, potom ale postupně přestala hrát údery s předchozí volností. Sama popsala pocit, že se zápas najednou stal něčím větším než obyčejným tenisem. Zheng dostala šanci a využila ji.
Proti Świątekové byl mechanismus zajímavější. Polka nezačala zničehonic odevzdávat jeden míč za druhým jen proto, že měla náskok. Zheng po katastrofálním vstupu postupně omezila počet levných chyb, prodloužila výměny a přestala soupeřce dovolovat zakončovat body tak rychle.
Świąteková po utkání sama připustila, že Zheng přestala chybovat, zatímco její vlastní hra postupně ztratila přesnost. Číňanka místo zoufalého zvyšování rizika začala body zjednodušovat a vyžadovala další úder. A potom další.
To je podstatný rozdíl. Při skóre 0:5 svádí tenis k představě, že hráč musí začít dělat něco mimořádného. Přidat rychlost, trefovat čáry, riskovat returny. Zheng se v obou zápasech zachránila spíš tím, že přestala situaci ještě zhoršovat.
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Ještě zajímavější je kontext, ve kterém tyhle dva obraty přicházejí. Zheng bývala světovou čtyřkou a v Paříži 2024 získala olympijské zlato. Potom její kariéru výrazně zabrzdil pravý loket. Loni v létě podstoupila operaci, první návrat uspěchala a znovu musela přestat hrát. Na tour se vrátila až letos v únoru.
Výsledky ale nepřišly automaticky s uzdraveným loktem. V červnu už byla mimo stovku a do New Yorku přijela jako 121. hráčka světa. Po špatném výsledku v Torontu se s týmem rozhodla vynechat Cincinnati a místo dalšího turnaje absolvovala intenzivní tréninkový blok na Floridě. Pak přišla do New Yorku – a poprvé od devatenácti let musela na grandslamu do kvalifikace.
Pro bývalou světovou čtyřku to mohl být ponižující krok zpátky. Paradoxně jí mohl dát přesně to, co potřebovala.
Tři kola kvalifikace znamenala něco, co žádný trénink nenahradí
Zheng na letošním US Open před čtvrtfinále strávila na kurtu už 14 hodin a 47 minut. Vyhrála tři kvalifikační zápasy a čtyři v hlavní soutěži. Čtyři z těchto utkání šly do tří setů.
To je obrovská zátěž. Zároveň je to skoro dokonalá rekonvalescence zápasového instinktu. Po dlouhé zdravotní pauze lze v tréninku znovu vybudovat sílu, servis nebo pohyb. Mnohem obtížněji se simuluje stav 4:4 ve třetím setu, ztracený servis, mečbol proti sobě nebo chvíle, kdy se soupeřka dostane pět gamů před vás a utkání začíná mizet.
Kvalifikace Zheng nenabídla pohodlný návrat. Nabídla jí tři zápasy navíc. Sama popisovala, že po posledním kvalifikačním utkání plakala. Tři těžké výhry jí totiž zajistily jen právo začít turnaj tam, kde ostatní hráčky startovaly automaticky.
Postupně ale cítila, jak se zápasový rytmus vrací. A dnes už se ukazuje, že těch několik hodin navíc nemuselo být pouze cenou za propad žebříčkem. Mohla to být i výhoda.
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Proti Keys Zheng po utkání říkala, že comeback z 0:5 zažila poprvé v kariéře. Proti Świątekové už tedy měla velmi čerstvý důkaz, že 0:5 nemusí znamenat konec. To samozřejmě není žádné kouzelné tlačítko. V drtivé většině případů hráčka podobnou ztrátu neotočí a dva dny zkušeností neodstraní pět ztracených gamů.
Psychologicky je ale rozdíl mezi „tohle jsem nikdy nedokázala“ a „tohle jsem udělala předevčírem“ obrovský.
Zheng navíc druhý návrat dokončila čistěji. Proti Keys potřebovala tři sety a soupeřka měla mečbol. Proti Świątekové po sedmi gamech v řadě už nenechala zápas znovu otevřít a druhý set vyhrála 6:3. Po utkání se při připomínce sobotního obratu usmála a poznamenala, že návrat z 0:5 zřejmě nebyl jen štěstí. Po druhém takovém zápase je těžké s ní polemizovat.
Proti Rybakině už další 0:5 nebude dobrý plán
Ve čtvrtfinále čeká Zheng Elena Rybakina. Druhá nasazená hráčka vyřadila Naomi Osaka 6:1, 6:4 za pouhých 66 minut a v New Yorku zatím neztratila set. Jediné vítězství ji navíc dělí od možnosti posunout se poprvé v kariéře na první místo světového žebříčku. To je soupeřka, proti které se pětigamová ztráta odpouští podstatně hůř.
Právě proto je další krok Zheng zajímavý. Její cesta do čtvrtfinále ukázala, že po dlouhé zdravotní pauze znovu našla schopnost v zápase reagovat. Teď musí ukázat, zda dokáže stejnou úroveň nabídnout i bez toho, aby nejdřív sama vytvořila téměř neřešitelný problém.
Kvalifikantka vyhrála v New Yorku sedm zápasů. Dvakrát za tři dny se dostala ze stavu, ze kterého se běžně nevrací.
Nejdůležitější změna přitom nemusí být v tom, že Zheng začala věřit na zázraky. Spíš znovu získala dost skutečných zápasů na to, aby věděla, co dělat ve chvíli, kdy se tenis přestane vyvíjet podle plánu.
Po operaci lokte musela svou cestu mezi nejlepší začít skoro od nuly. Na US Open jí totéž dvakrát hrozilo i na výsledkové tabuli. A dvakrát si našla cestu zpátky.
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