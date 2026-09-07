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V bývalém učitelském domě v Ostravě-Kunčičkách vznikne školka i školní družina

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Dennívýzva
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V městském obvodě Slezská Ostrava začala rekonstrukce bývalého učitelského domu ve Škrobálkově ulici v Kunčičkách téměř za 50 milionů korun. Nově tam bude mateřská škola, školní družina i prostory pro kroužky. Přestavba by měla být hotová za rok.
V bývalém učitelském domě v Ostravě-Kunčičkách vznikne školka i školní družina

V bývalém učitelském domě v Ostravě-Kunčičkách vznikne školka i školní družina

Zdroj: Google Maps
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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