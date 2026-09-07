V bývalém učitelském domě v Ostravě-Kunčičkách vznikne školka i školní družinaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V bývalém učitelském domě v Ostravě-Kunčičkách vznikne školka i školní družina
Průměrná hrubá mzda v Moravskoslezském kraji dosáhla ve druhém čtvrtletí letošního roku 46 543 korun....
Vážná dopravní nehoda motorky a osobního auta u Hostašovic na Novojičínsku zaměstnala v neděli 6. září...
Prestižní ocenění Červeného kříže s názvem Dar krve - dar života má novou držitelku. Stala se jí Miriam...
Fotbalisté Baníku Ostrava prohráli v Mladé Boleslavi 0:4. V prvním poločase se dvakrát prosadil nejlepší...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
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