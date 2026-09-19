Příští týden přinese už velmi podzimní teplotyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Příští týden přinese už velmi podzimní teploty
Středa přinese nejteplejší počasí tohoto týdne, dlouho ale nevydrží. Od severozápadu začne během odpoledne...
Nad mimořádně teplými vodami Středozemního moře se začíná organizovat výrazná tlaková níže, kterou...
V probíhajícím týdnu bude nejteplejším dnem středa. Poté přes naše území přejde studená fronta, která...
V pondělí 14. září nabídne denní obloha zajímavý astronomický úkaz. Měsíc přibližně v 11:33 zakryje planetu...
Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...Všechny články tohoto autora →
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