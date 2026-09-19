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Příští týden přinese už velmi podzimní teploty

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V noci z neděle na pondělí přejde Česko studená fronta, za kterou se razantně ochladí. Maximální denní teploty už v příštím týdnu nebudou překračovat ani 20 °C, přestože by nemělo moc pršet a naopak bude i svítit slunce.
Příští týden přinese už velmi podzimní teploty

Příští týden přinese už velmi podzimní teploty

Zdroj: 123rf
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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