Jak pečovat o aku baterii na podzim, aby neztratila výkon

Jak pečovat o baterii v akumulátorovém nářadí na podzim, aby přes zimu vydržela a neztratila výkon? Podívejte se na jednoduché triky.
Péči o baterii nepodceňujte
S příchodem podzimu přichází na řadu také poslední práce na zahradě. Trávník čeká podzimní vertikutace a sečení, úklid listí, čištění terasy a zazimování zahradního nábytku. Ale to není vše. Je důležité také myslet na akumulátor v zahradním náčiní. Pokud používáte aku sekačku, vertikutátor, foukač listí nebo vapku, nastává čas postarat se o jejich baterie. Způsob, jakým je přes zimu uložíte, ovlivní jejich kondici i budoucí výkon.
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Nenechávejte aku baterii přes zimu v nářadí
Před uložením na zimu baterii dobijte na úroveň doporučenou výrobcem. Pro dlouhodobé skladování není ideální nechávat baterii úplně vybitou, ale stejně tak není nutné držet ji několik měsíců stále na nabíječce. U lithium-iontových akumulátorů, které se dnes používají u prakticky veškerého moderního aku nářadí, je vhodné řídit se především pokyny konkrétního výrobce a typu baterie.
Kam baterii na zimu uložit?
Aku baterie nemají rády velké teplotní výkyvy. Proto není dobré nechávat baterie přes zimu v nevytápěném zahradním domku nebo kůlně, kde mohou teploty výrazně klesat.
Lepší je vybrat suché místo s teplotou odpovídající doporučení výrobce, například v technické místnosti v domácnosti. Baterii je důležité také chránit před přímým sluncem a vlhkostí. Pokud jste baterii vyjmuli z nářadí během chladných dnů, nejdříve ji nechte ohřát na pokojovou teplotu a teprve poté ji nabijte.
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Jak správně skladovat nabitou aku baterii?
Baterii před uložením nejdříve vyjměte z nářadí a zkontrolujte ji. Zaměřte se na deformace, praskliny, poškozený kryt, uvolněné části a jiné typy poškození. Pokud je baterie nafouklá, poškozená nebo deformovaná, už ji dále nepoužívejte a nedávejte ji ani do nabíječky. Řiďte se pokyny výrobce pro její bezpečnou recyklaci.
Dále věnujte pozornost kontaktům. Ty by měly být čisté, suché a bez nečistot. Jsou–li zaprášené, otřete je opatrně suchým měkkým hadříkem. Baterii poté uložte tak, aby byla chráněna před prachem, vlhkostí a přímým sluncem.
Jak prodloužit životnost aku baterie?
Životnost aku baterie je ovlivňována především tím, jakým způsobem ji používáte a nabíjíte. Při práci je lepší nenechávat baterii úplně vybít a nepoužívat ji v podmínkách, pro které není určená.
Důležité je také chránit ji před vlhkostí, přehříváním a mechanickým poškozením. Při nabíjení a dlouhodobém skladování se vždy řiďte podle doporučení výrobce. Správné zacházení pomůže udržet i její kapacitu a výkon mnohem delší dobu.
Tip redakce PlanetaZahrady
Podzimní úklid zahrady nekončí uložením nářadí do kůlny. Pokud používáte aku techniku, věnujte pár minut také bateriím. Suché místo, vhodná teplota a správné skladování jim mohou pomoci zvládnout zimní přestávku bez zbytečného zatěžování.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj: PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)