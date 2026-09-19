Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Hamilton vzpomíná na Singapur 2023: Ferrari byl můj tým

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Přestoupit do Ferrari patří mezi největší výzvy v kariéře každého pilota. Dvojnásobně to platí pro toho, kdo do Maranella přichází přímo od největšího rivala.
Hamilton vzpomíná na Singapur 2023: Ferrari byl můj tým

Hamilton vzpomíná na Singapur 2023: Ferrari byl můj tým

Zdroj:
Reklama
Další články z SvětFormule.cz
Říkají mu Napoleon: Pod Vasseurem se třese židle, tvrdí Terruzzi
Říkají mu Napoleon: Pod Vasseurem se třese židle, tvrdí Terruzzi
Pro Antonelliho je největší hrozbou McLaren, naznačuje Rosberg
Pro Antonelliho je největší hrozbou McLaren, naznačuje Rosberg

Při souhře velmi příznivých okolností by Andrea Kimi Antonelli mohl slavit titul už za 23 dní po Velké ceně...

Rozhovor s Maxem Karhanem: Snažím si poslední závody užít, doufám v zázrak
Rozhovor s Maxem Karhanem: Snažím si poslední závody užít, doufám v zázrak

​Český závodník Max Karhan působí již třetím rokem v šampionátu F4 CEZ za tým Jenzer Motorsport a vedle...

Antonelli pobláznil Itálii. A co otázka: Mercedes, nebo Ferrari?
Antonelli pobláznil Itálii. A co otázka: Mercedes, nebo Ferrari?

Andrea Kimi Antonelli prožívá průlomovou sezónu a po triumfu v Monze se stal prvním Italem po 66 letech,...

Norris před sprintovým Monakem: Budeme muset více riskovat
Norris před sprintovým Monakem: Budeme muset více riskovat

Kalendář F1 pro rok 2027 přinese 24 závodů a rekordních 10 sprintových víkendů, přičemž sprint se nově...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

Všechny články tohoto autora →
SvětFormule.cz
Další články z kategorie F1
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.