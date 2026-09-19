Jak by dnes vypadal Jiří Hrzán: Oblíbený herec by podle AI ani v 87 letech nepřišel o svůj šarm

Jiří Hrzán odešel ve 41 letech, kdy se herci obvykle teprve přesouvají do zralejších rolí. Proto nás zajímalo, jak by vypadal dnes.
Je to pár měsíců, co by herec Jiří Hrzán oslavil 87. narozeniny. V redakci In-Lifestyle nás u něj obecně zaujalo hlavně to, jak jinak u něj funguje čas. U mnoha herců jeho generace si člověk samozřejmě vybaví i pozdější podobu, rozhovory, starší role. U něj ne, protože neměl bohužel šanci se jich dožít. Ve společné paměti tak zůstal pořád v pohybu, trochu neklidný, mladý a jaksi připravený každou chvíli někam vyrazit.
Herec, kterému hrála do karet energie i zvláštní křehkost
Jiří Hrzán se narodil 30. března 1939 v Táboře a zemřel 24. září 1980 v Praze, když mu bylo pouhých 41 let. Jak připomíná
ČSFD, už od mládí hodně sportoval, věnoval se atletice i dalším disciplínám. Tělesná průprava se mu později v herectví hodila víc, než by člověk možná i čekal. Nebyl komikem, který by stál na místě a vystačil si s pouhou pointou. V jeho rolích bylo zapojeno tělo, skok, náhlý pohyb, někdy i risk. A k tomu ten jeho klukovský výraz, který se nedal jednoduše napodobit.
K herectví se přitom nedostal tak přímo. Po maturitě ho na DAMU napoprvé ani nepřijali, později školu absolvoval a postupně prošel několika scénami. Výrazně se usadil až v Činoherním klubu. Tam se z něj stal herec, kterého si divák všiml i ve chvíli, kdy zrovna neměl největší prostor. Uměl být směšný, ale ne lacině. Často stačil drobný posun v obličeji nebo nečekaná pauza. Filmové publikum si ho dodnes spojuje s tituly Svatba jako řemen, Pane, vy jste vdova!, Slaměný klobouk nebo Homolka a tobolka. V osobním životě po něm zůstaly dvě dcery, herečka Barbora Hrzánová a výtvarnice Tereza Hrzánová. A rodinný příběh pokračuje i v další generaci.
Jak bude podle AI Marek Ztracený vypadat v důchodu: Šedivé vlasy ani vousy mu vůbec neuškodí Jak by Jiří Hrzán vypadal dnes? Zkusili jsme využít AI
Na In-Lifestyle jsme si po letech připomínek jeho osobnosti dovolili malou zkoušku. Pomocí AI vizualizace jsme se pokusili představit Jiřího Hrzána v dnešním věku, kdy by mu bylo 87 let. Rozhodně nechceme nijak zneužít jeho příběh, spíš chceme vyplnit mezeru u herce, který zemřel tak mladý, že si k němu veřejnost nemůže přiřadit aktuální tvář.
Foto: Fotografie Jiřího Hrzána původně z galerie ČSFD, upravená pomocí AI
U jiných legend víme, jak vypadaly v šedesáti, sedmdesáti, někdy i později. Hrzánovi tato kapitola chybí a nikdy už nepřibude. Vzpomněli jsme si i na slova jeho první manželky, podle níž si ho ani lidé z blízkého okolí neuměli představit jako typického stárnoucího pána. Když se člověk znovu dívá na jeho fotky z různých období, vlastně tomu rozumí. V obličeji měl lehkost, kterou věk může přibrzdit, ale nejspíš by ji úplně nevzal.
Tragický konec, který jeho příběh uzavřel příliš brzy
Jiří Hrzán zemřel po pádu z domu v pražské Ladově ulici. Podle dostupných informací, které shrnuje
Celebwiki Blesku, v noci šplhal za ženou do bytu a po pádu utrpěl těžká zranění. O dva dny později jim bohužel podlehl. Okolnosti jeho smrti se do veřejné paměti zapsaly mimořádně silně, skoro vedle jeho rolí.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek
Jak by dnes vypadal herec Jiří Hrzán: Podle umělé inteligence by ani v 87 letech nepřišel o svůj šarm byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.