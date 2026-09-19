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Jak by dnes vypadal Jiří Hrzán: Oblíbený herec by podle AI ani v 87 letech nepřišel o svůj šarm

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Jiří Hrzán odešel ve 41 letech, kdy se herci obvykle teprve přesouvají do zralejších rolí. Proto nás zajímalo, jak by vypadal dnes.
Fotografie Jiřího Hrzána

Fotografie Jiřího Hrzána

Zdroj: Foto: Tomáš Fassati / Creative Commons / CC BY 4.0, Jiří Hrzán
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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