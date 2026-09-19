Klopp povolal do Německa 44 fotbalistů a vytvořil dva kádry. Stabilní hvězdy z MS škrtl, nováčků je 16

17. září 2026 se Jürgen Klopp postavil před kamery na tiskové konferenci DFB a přečetl 44 jmen. Čtyřiačtyřicet. Tolik fotbalistů najednou německá reprezentace podle velkých domácích médií ještě nikdy nepovolala. Jenže za číslem, které na první pohled vypadá jako organizační šílenství, se skrývá přesný plán, a veřejně přiznaný casting na EURO 2028.
Čtyři zápasy, deset dnů, dva kádry
Mezi 24. zářím a 4. říjnem 2026 čeká Německo úvod Ligy národů 2026/2027 ve skupině A2: Nizozemsko v Amsterdamu, Řecko v Augsburgu, Srbsko v Mnichově a znovu Řecko v Soluni. Čtyři duely v deseti dnech. Pravidla UEFA přitom pro každý zápas ligové fáze vyžadují samostatnou 23člennou soupisku a mezi utkáními dovolují změny. Klopp tu rotaci udělal veřejně a předem.
První blok (24 hráčů) pokrývá Amsterdam a Augsburg. Druhý blok (20 jmen) přebírá Mnichov a Soluň. Jediný hráč formálně zapsaný v obou seznamech je brankář Finn Dahmen; Klopp řekl, že ho chce vidět delší dobu. Navíc mají v kempu zůstat i Schlotterbeck, Musiala a Gnabry kvůli řízení zátěže po zraněních. Čtyřiačtyřicet jmen tedy neznamená čtyřiačtyřicet hráčů na jednom hřišti. Znamená to dvě oddělené jednotky, každá s vlastním zápasovým limitem.
Kdo hraje za koho, a kdo chybí
První blok staví na sehranosti z mistrovství světa 2026. V bráně je ter Stegen, kterého Klopp rovnou označil za jedničku pro úvodní zápas, pikantně v Amsterdamu, na stadionu jeho nového klubu Ajaxu. Osu doplňují Tah, Kimmich, Musiala a Havertz. Kolem nich stojí prověřená jména: Gnabry, Schlotterbeck, Nmecha, Führich.
Druhý blok otevírá prostor širšímu testu. Wirtz a Adeyemi nesou ofenzivní punc, ale vedle nich se objevují Burkardt, Woltemade, Gruda nebo Scherhant, hráči, kteří za áčko ještě nenastoupili. Celkem DFB oficiálně uvádí 11 zcela nových tváří v seniorské reprezentaci, Bundesliga.com pracuje s číslem 16 hráčů bez jediného startu.
A pak jsou tu ti, kdo na seznamu nejsou. Z okruhu světového šampionátu vypadli mimo jiné:
- Leroy Sané – Klopp veřejně řekl, že v nové sezoně „ještě pořádně nenašel půdu pod nohama“.
- Deniz Undav – podle trenéra se „pořádně nedostal do sezony“, přednost dostali jiní čtyři útočníci.
- Maximilian Beier – patří mezi vynechaná jména, konkrétní veřejné vysvětlení ale Klopp neposkytl.
- Pascal Groß, Jamie Leweling, Oliver Baumann – u Baumanna padla logika „ter Stegen plus další generace“.
Manuel Neuer a Antonio Rüdiger ukončili reprezentační kariéru sami. Goretzka, Stiller a Ouédraogo jsou vedeni jako zranění. Klopp ke škrtům dodal jednu větu, která stojí za pozornost: u nikoho nejde o definitivní rozhodnutí a dveře nejsou zavřené.
Kimmich zpátky do zálohy, a co to znamená takticky
Julian Nagelsmann pracoval s 23 až 24 hráči na dva zápasy. V srpnu 2024 povolal 23 fotbalistů, v říjnu 2025 čtyřiadvacet. Klopp zdvojnásobil. Ale nejde jen o čísla, mění se i pozice.
„Chci od něj to, co týden co týden předvádí v Bayernu. Vidím ho jako záložníka,“ řekl Klopp o Kimmichovi. Nominace Treua a Keidela dává pravý kraj obrany jiným hráčům a Kimmicha uvolňuje dovnitř pole. Trenér zároveň zdůraznil, že stabilita musí začínat v defenzivě a nový styl má být rychle viditelný, i kdyby byl zpočátku „trochu divoký“.
Podle nás je tohle klíčový signál. Klopp nestaví reprezentaci kolem jednoho systému, ale kolem pozičních profilů, a Kimmich v záloze je kotva, od které se bude odvíjet všechno ostatní.
Restart po Paraguayi, ne kosmetická úprava
Kontext je důležitý. Klopp převzal Německo 24. července 2026, do funkce nastoupil 15. srpna po Nagelsmannově rezignaci, která přišla po vyřazení s Paraguayí na mistrovství světa. Měsíc před nominací objel stadiony, absolvoval podle vlastních slov padesát až šedesát telefonátů a osobně se sešel s hráči. Horizont, o kterém mluví, jsou dva až tři roky. Cíl je EURO 2028 v Británii a Irsku.
Čtyřiačtyřicet jmen tak není chaos. Je to veřejně přiznaný konkurz, ve kterém si Klopp nechává okamžitou výsledkovou páteř (ter Stegen, Tah, Kimmich, Havertz, Musiala) a kolem ní testuje generaci, která má za dva roky tvořit jádro. První blok drží kontinuitu, druhý otevírá dveře. Oba bloky dohromady říkají totéž: éra Nagelsmann skončila a nový trenér chce vědět, co Německo skutečně má.
Zápasy je možné sledovat na ČT sport a Sport1 TV. Německo sice ve skupině A2 na Česko nenarazí, ale sledovat Kloppův restart zblízka stojí za to, protože takhle vypadá začátek příběhu, jehož konec se bude psát až v létě 2028.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner