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V tomto týdnu bude nejteplejší středa, pak již nádech podzimu

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V probíhajícím týdnu bude nejteplejším dnem středa. Poté přes naše území přejde studená fronta, která přinese ochlazení a déšť. O víkendu se teploty sice opět zvednou, přes 25 °C se už ale nedostanou.
V tomto týdnu bude nejteplejší středa, pak již nádech podzimu

V tomto týdnu bude nejteplejší středa, pak již nádech podzimu

Zdroj: 123rf
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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