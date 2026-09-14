V tomto týdnu bude nejteplejší středa, pak již nádech podzimu

Úterý: den plný slunce, ale také s možnou inverzní oblačností
V úterý očekáváme po většinu dne jasnou až polojasnou oblohu. Ráno a dopoledne se objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Vyšší šance na tvorbu nízké oblačnosti a mlh bude v nížinách Čech - v okolí Prahy, Pardubicko, Královéhradecko, Mladoboleslavsko, Plzeňsko i Karlovarsko. Tendenci ke tvorbě bude mít zřejmě i Vysočina nebo jih Čech (Obr. 1). Slunce má ale ještě pořád sílu, inverzní vrstvu tak naruší a vyjasní se v podstatě v celém Česku.
Obr. 1: ALADIN předpokládá tvorbu nízké oblačnosti zejména v nížinách Čech. Na Moravě bude riziko reálné spíše jen lokálně na samém jihu (Znojemsko/Břeclavsko/Hodonínsko), zdroj: ALADIN/Meteocentrum
Noční teploty klesnou na 11 až 7 °C, v údolích až k 5 °C - zejména v takových případech bude nutné počítat s tvorbou mlh nebo oblačnosti. Přes den teploty vystoupají většinou na 20/24 °C, lokálně i k 25 °C. Na horách se budou pohybovat od 14 do 18 °C. Vítr bude foukat jihozápadní nebo proměnlivý a bude slabý.
Středa: nejteplejší den týdne
Ve středu bude plošně zpočátku polojasno až oblačno, na východě i skoro jasno. Ráno se opět objeví lokální mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne se pak od severozápadu bude v souvislosti s přicházející frontou zatahovat až na zataženo. Objeví se občasný déšť, přeháňky nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zůstane většinou polojasno po celý den a srážky se tu objeví až večer.
Obr. 2: Středa bude nejteplejším dnem týdne (zdroj: ALADIN/Meteocentrum)
Noční minima klesnou na 13/9 °C, na východě, kde očekáváme menší míru tvorby nízké oblačnosti, až k 7 °C. Denní maxima vystoupají na 21/25 °C, lokálně až 27 °C. Výjimečně až k 28 °C na nejteplejších stanicích. Vítr bude foukat z jižních směrů, po přechodu fronty se stočí ze západu. Bude většinou slabý nebo mírný, nicméně v bouřkách může zesílit. Očekáváme 1 až 15 mm srážek, lokálně při bouřkách až ke 30 mm.
Čtvrtek: zvrat v teplotách
Ve čtvrtek bude zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Od severozápadu se bude postupně vyjasňovat - ubývat oblačnost a ustávat srážky. Na Moravě a ve Slezsku bude vzhledem k ovlivnění frontou stále zataženo nebo oblačno s deštěm, který bude během odpoledne ustávat. Noční minima klesnou na 15/11 °C, na západě Čech při menší oblačnosti až k 7 °C. Denní maxima vystoupají na 16/20 °C, na Moravě a ve Slezsku jen na 13/17 °C. Vítr bude foukat západní až severozápadní a bude slabý až mírný.
Obr. 3: Ve čtvrtek ráno budou na východě ještě srážky (zdroj: ALADIN/Meteocentrum)
Pátek: chladné ráno
V pátek čekáme povětšinou oblačnou oblohu, ráno je třeba počítat s lokálními mlhami. Bějem odpoledne je nutné počítat se slabými lokálními přeháňkami, zejména v horských oblastech. Na Zlínsku a jihu Moravy bude též více oblačnosti, obloha bude až zatažená a ukáže se občasný déšť nebo přeháňky. Srážkové úhrny by ale nikde neměly překračovat 5 mm.
Noční teploty klesnou na 10/6 °C, lokálně i na 5 °C. Denní maxima ale opět vyšplhají na příjemných 18/22 °C. Vítr bude foukat jihozápadní z jihozápadu až západu a bude slabý.
Sobota: příjemný den, beze srážek
Sobota bude povětšinou oblačná až polojasná, k večeru se oblačnost zmenší. Lokálně se může vytvořit mlha nebo nízká oblačnost. Noční minima klesnou na 12/8 °C, v údolních oblastech až na 6 °C. Denní maxima se dostanou na 19/23 °C. Vítr bude foukat ze západu až jihozápadu a bude slabý.
Neděle: v podobném duchu
Ani v neděli zřejmě nedojde k významné změně. Očekáváme oblačnou oblohu, ráno a večer naopak i skoro jasnou. Větší oblačnost se může ukázat na severu a severovýchodě Česka. Noční minima klesnou na 11/7 °C, denní maxima vystoupají na 17/21 °C, lokálně i 23 °C. Vítr očekáváme slabý a bude foukat ze západních směrů.
Pro následující týden tedy bude užitečné sledovat vývoj modelových výstupů, například regionálně orientovaného ALADINa, například na přehledových mapkách teploty, oblačnosti, srážek, vlhkosti nebo větru. Na webu Meteocentra je také možné sledovat vývoj předpovědi pro Vaši lokalitu, která je vytvořena za pomocí strojového učení, přičemž se jedná o nejpravděpodobnější scénář vývoje počasí vycházející hned z několika modelů a zpětného učení na porovnání s realitou. Pokud se nacházíte ve větším městě, je možné využít mapku níže, která Vás na předpověď pro vybrané město nasměruje. V případě plánování výletů je vhodné také využít náš prohlížeč radarových výstupů.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz