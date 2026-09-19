Zelená rajčata na keři jsou noční můra každého zahrádkáře. Stačí růžový roztok za pár korun a do dvou dnů začnou měnit barvu

Ne vždy je proces dozrávání zelených rajčat přímo na keřích tak snadný, jak si většina zahrádkářů představuje. Ano – správná zálivka,
dostatečné množství sluníčka a optimální teplota mají dohromady na dozrávání plodů velmi výrazný vliv, ale někdy ani jejich společné síly nestačí. A v takovém případě musí nastoupit na scénu šikovný pomocník – například oblíbený (a přitom levný) manganistan draselný. Jak vypadá proces dozrávání rajčat
Určitě to také znáte – na keřích se nejdříve objeví malé zelené kuličky, které se během několika týdnů promění v sytě červené a lahodné pochoutky.
Proces zrání je řízen složitými biochemickými reakcemi uvnitř plodů, prim ovšem hraje přeměna chlorofylu na karotenoidy. Pokud chcete tento proces urychlit, aniž by byla ohrožena kvalita nebo chuť těchto plodů, pak použijte manganistan draselný v té správné koncentraci.
Tato chemická sloučenina s charakteristickými tmavě fialovými krystaly našla ve světě zahradnictví v poslední letech opravdu pozoruhodné uplatnění. Její
schopnost katalyzovat a posilovat různé biochemické procesy v rostlinách z ní učinila neocenitelný nástroj pro zahrádkáře, kteří se snaží proměnit svá věčně zelená rajčata v zářivě červené skvosty (a jeho použití se navíc zdaleka neomezuje jen na tuto zeleninu). Jak vlastně manganistan působí
Účinnost manganistanu draselného při urychlování zrání rajčat spočívá v jeho roli katalyzátoru přeměny škrobů na cukry. Při zrání rajčat se škroby obsažené v zelených plodech postupně přeměňují na cukry, které přispívají k jejich sladké a přitažlivé chuti.
Manganistan draselný tento proces urychluje tím, že usnadňuje enzymatické reakce odpovědné za rozklad škrobu. Výsledkem je rychlejší přechod od zelené k červené barvě, což zahrádkářům umožňuje vychutnat si plně vyzrálá rajčata v kratším časovém horizontu. Zdroj fotografie: Unsplash Hnojivo z manganistanu draselného
Nejjednodušší je příprava roztoku rozpuštěním malého množství krystalů manganistanu draselného ve vodě. Jednoduše tuto látku po špetkách přisypávejte, dokud roztok nezíská jasně růžový odstín. Je třeba dbát na to, aby se krystalky v tekutině řádně rozmíchaly, jinak by mohlo při následné aplikaci dojít k poškození rostlin.
Jakmile je roztok připraven, lze ho použít na rajčata ve formě jemného postřiku listů a plodů. Roztok manganistanu draselného slouží jako
katalyzátor, který odstartuje proces zrání a podpoří vznik sytě červených pigmentů. Podobně lze použít i jód (10 kapek na pět litrů vody) nebo roztok jedlé sody a soli (na 10 litrů vody budete potřebovat dvě lžíce jedlé sody a jednu lžičku soli). A pomáhá i při prevenci některých chorob rajčat.
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Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři