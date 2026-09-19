Praha ocenila osobnosti z kultury, vědy, sportu i veřejné službyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Praha ocenila osobnosti z kultury, vědy, sportu i veřejné služby
Na Bohnickém ústavním hřbitově byla dokončena obnova kaple, která ještě před několika lety představovala...
V pražské Werichově vile dnes zahájí 17. ročník festivalu Děti, čtete?! Program nabídne autorská čtení,...
Hokejisté Kladna porazili ve 2. kola extraligy doma Spartu 3:2 po samostatných nájezdech a uspěli i ve...
V Praze na Nových Dvorech začaly ražby dalšího úseku metra D od stanice Ryšánka na Nové Dvory.Jako první...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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