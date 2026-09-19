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Praha ocenila osobnosti z kultury, vědy, sportu i veřejné služby

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Primátor Bohuslav Svoboda ve čtvrtek večer v Brožíkově sále Staroměstské radnice předal čestná občanství a ceny hlavního města Prahy. Ocenění převzali významní představitelé kultury, vědy, sportu i veřejné služby. Uděleny byly dvě čestná občanství, bronzová medaile a pět stříbrných medailí.
Praha ocenila osobnosti z kultury, vědy, sportu i veřejné služby

Praha ocenila osobnosti z kultury, vědy, sportu i veřejné služby

Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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