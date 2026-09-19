V neděli v 15:50 zatají celé Česko dech: Nova vysílá českou klasiku, která chytne za srdce každého

Neděle je den, kdy si zasloužíte odpočinek a pohodu. Den, kdy chcete vypnout od starostí a nechat se unášet příběhem, který hřeje u srdce. A právě takový zážitek vám nabídne česká romantická komedie s hvězdným obsazením, natočená uprostřed nádherných vinařských krajin jižní Moravy.
Sluncem zalité vinice, vůně zrajícího vína, láska na pokraji zhroucení. A hlavně – autentický příběh o tom, jak se postavit krizím a nenechat si vzít to nejcennější. Tahle komedie má všechno: humor, drama, napětí i dojemné okamžiky, které vás donutí sáhnout po kapesníku.
Návrat na Pálavu plný emocí a tajemství
Film 3Bobule z roku 2020 režiséra Martina Koppa vrací diváky do světa moravských vinařů. V hlavních rolích září Tereza Ramba a Kryštof Hádek jako manželé Klára a Honza, kteří čelí hluboké manželské krizi. Jejich rodinné vinařství na Pálavě je na pokraji krachu a někdo navíc v noci systematicky ničí jejich úrodu.
Do hry vstupuje starý kamarád s pochybným slovenským investorem. Napětí graduje, minulost se vrací a nad idylickými vinicemi se stahují mračna. Dokáže prastará vinařská moudrost zachránit to, co generace budovaly? A co vlastně zůstane z kdysi vášnivé lásky dvou mladých lidí?
Těhotenství na place a poslední slova legendy
Zákulisí natáčení skrývá fascinující příběhy. Tereza Ramba se původně do projektu vůbec nechtěla vracet – přesvědčil ji až skvělý scénář od Matěje Podzimka a Tomáše Vávry. Celé natáčení pak absolvovala v pokročilém stadiu těhotenství, což z ní na place plném vína udělalo jedinou striktní abstinentku.
Nejtěžší moment však přišel ještě před začátkem natáčení. Legendární Václav Postránecký, představitel starého vinaře Michalici, v květnu 2019 zemřel. Přesto chtěl film podpořit – filmaři za ním přijeli domů do Říčan, kde namluvil deset klíčových vět vinařského desatera pro svou filmovou vnučku.
Bylo to neuvěřitelně dojemné. Věděl, že už nebude mezi námi, ale chtěl být součástí filmu,
vzpomíná režisér Martin Kopp. Celý snímek je věnován Postráneckého památce.
Triumf v době krize a nečekaný návrat diváků
Film vstoupil do kin v červnu 2020, bezprostředně po první vlně pandemie. Kina byla prázdná, distributoři v panice. Přesto se 3Bobule staly neočekávaným hitem – během jediného premiérového víkendu vydělal dvojnásobek celkových tržeb konkurenčního snímku Bourák režiséra Ondřeje Trojana. Fakticky nastartoval návrat českých diváků do kinosálů.
Nenechte si ujít tento dojemný návrat na prosluněnou Pálavu plnou emocí, humoru a vinařské tradice. Film můžete sledovat v neděli 20. září 2026 od 15:50 do 18:05 na TV Nova. Pokud vám to nevyjde, máte druhou šanci na stanici Nova Cinema ve středu 23. září 2026 od 17:50 do 20:00.
Zdroje článku: zeny.iprima.cz, idnes.cz, cervenykoberec.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá