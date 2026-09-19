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V neděli v 15:50 zatají celé Česko dech: Nova vysílá českou klasiku, která chytne za srdce každého

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Představte si horké letní odpoledne, vůni zrajícího vína a malebné moravské kopce zalité sluncem. Přesně do této idyly vás už brzy přenese oblíbená česká romantická komedie na TV Nova.
V neděli v 15:50 zatají celé Česko dech: Nova vysílá českou klasiku, která chytne za srdce každého

V neděli v 15:50 zatají celé Česko dech: Nova vysílá českou klasiku, která chytne za srdce každého

Zdroj: Archiv TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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