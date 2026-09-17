Meteorologové náhle změnili víkendovou předpověď. V neděli přijde změna, která potěší mnoho Čechů

Ještě v průběhu týdne se podle výhledu zdálo, že nejpříjemnější podmínky přinese především sobota. Aktualizované údaje ale rozložení teplot mírně změnily. Český hydrometeorologický ústav počítá na konci pracovního týdne s převážně polojasnou až oblačnou oblohou, místy se ale může zatáhnout. Zejména na západě a severozápadě Čech se mohou objevit také přeháňky nebo déšť. Ranní hodiny budou místy doprovázet mlhy, které se mají tvořit hlavně na Moravě, ale ojediněle se mohou vyskytnout i v dalších částech republiky.
Sobota žádné výrazné oteplení nepřinese
Kdo čekal, že právě sobota 19. září přinese jednoznačně nejteplejší část víkendu, může být překvapen. Maximální teploty se mají většinou pohybovat přibližně mezi 18 a 23 stupni Celsia. Převládat bude polojasná obloha a po ránu se mohou opět místy objevit mlhy. Během většiny dne by počasí mělo zůstat poměrně klidné, výraznější změna začne přicházet až později. Večer má totiž od severozápadu postupně přibývat oblačnost.
Největší změna se týká neděle
Právě předpověď na neděli 20. září meteorologové upravili směrem k vyšším teplotám. Zatímco dřívější výhled počítal s maximy přibližně mezi 17 a 22 stupni Celsia, novější předpověď posunula horní i spodní hranici výše. Odpolední teploty by se tak měly dostávat zhruba na 19 až 23 stupňů. Pro lidi, kteří plánují venkovní aktivity, výlety nebo poslední zářijové posezení venku, jde o příznivější variantu původního výhledu.
Vyšší teploty neznamenají, že bude celá neděle slunečná. Zpočátku má převládat polojasno, postupně však bude oblačnosti přibývat. Během dne se očekává oblačno až zataženo a zejména k večeru se mohou na některých místech přidat přeháňky nebo občasný déšť. Kdo tedy plánuje delší výlet, měl by počítat s tím, že dopolední část dne může nabídnout příjemnější podmínky než pozdější odpoledne a večer.
Zářijové počasí ještě teplým dnům nekončí
Aktuální výhled zároveň zapadá do celkového charakteru letošního září. ČHMÚ ve svém delším výhledu očekává, že období od poloviny září do začátku října bude jako celek teplotně nadprůměrné. Přestože budou jednotlivé dny přinášet ochlazení, déšť nebo větší množství oblačnosti, teploty se mají většinou držet kolem nadprůměrných hodnot nebo při horní hranici běžných hodnot pro tuto část roku. Současná změna víkendové předpovědi tak není návratem léta, ale ukazuje, že teplejší zářijové dny ještě zcela nekončí.
zdroje: chmi.cz