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Lucie Bílá vodila okolí za nos! Kvůli tajné svatbě vymyslela geniální plán

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Dennívýzva
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Lucie Bílá (60) dokázala něco, co je v jejím případě téměř nemožné. Svatbu s Radkem Filipim (43) připravovala dlouhé měsíce, přesto se o ní veřejnost ani její okolí předem nedozvěděly. Při příležitosti tiskové konference k novému muzikálu Obyčejná holka v Divadle Lucie Bílé nyní v rozhovoru pro Aplausin.cz prozradila, jakou hru kvůli utajení rozehrála. Dokonce i lidé, kteří jí pomáhali s přípravami, věřili úplně jinému příběhu.
Lucie Bílá po boku svého partnera jen kvete.

Lucie Bílá po boku svého partnera jen kvete.

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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