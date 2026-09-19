Lucie Bílá vodila okolí za nos! Kvůli tajné svatbě vymyslela geniální plán

Lucie Bílá (60) dokázala něco, co je v jejím případě téměř nemožné. Svatbu s Radkem Filipim (43) připravovala dlouhé měsíce, přesto se o ní veřejnost ani její okolí předem nedozvěděly. Při příležitosti tiskové konference k novému muzikálu Obyčejná holka v Divadle Lucie Bílé nyní v rozhovoru pro Aplausin.cz prozradila, jakou hru kvůli utajení rozehrála. Dokonce i lidé, kteří jí pomáhali s přípravami, věřili úplně jinému příběhu.
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