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Twiggy je 77: holka s krátkými vlasy a obříma očima změnila ideál krásy dřív, než vůbec vzniklo slovo supermodelka

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Bylo jí šestnáct, měla chlapecký sestřih, obrovské řasy a postavu, která neodpovídala tehdejší představě glamour modelky. O pár měsíců později znal její obličej celý módní svět. Twiggy dnes slaví 77 let. Její nejsilnější odkaz ale možná není v tom, že se stala symbolem šedesátých let. Ukázala, jak rychle se může „správný“ ženský vzhled úplně změnit.
Twiggy je 77: holka s krátkými vlasy a obříma očima změnila ideál krásy dřív, než vůbec vzniklo slovo supermodelka

Twiggy je 77: holka s krátkými vlasy a obříma očima změnila ideál krásy dřív, než vůbec vzniklo slovo supermodelka

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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