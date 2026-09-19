Twiggy je 77: holka s krátkými vlasy a obříma očima změnila ideál krásy dřív, než vůbec vzniklo slovo supermodelka

Twiggy se narodila 19. září 1949 jako Lesley Hornby v Londýně a její modelkovská kariéra začala skoro absurdně nenápadně.
Bylo jí šestnáct, když si nechala ostříhat vlasy v salonu House of Leonard. Fotograf Barry Lategan ji vyfotil pro salon a snímky se dostaly k módní novinářce Deirdre McSharry. Britský Daily Express ji v roce 1966 označil za „The Face of ’66“.
A z dospívající dívky se během několika měsíců stala jedna z nejznámějších tváří planety. Ještě zajímavější je, že aktivní první část její modelkovské kariéry trvala jen několik let. Na módní historii to bylo překvapivě dost.
Do světa plného ženských křivek přišla úplně jiná silueta
Představa ideálního ženského těla se v módě mění mnohem rychleji, než rády připouštíme. Padesátá léta milovala výraznější křivky a velmi ženské siluety. Pak přišla šedesátá, mladá kultura získala obrovskou sílu a s ní také Twiggy: extrémně štíhlá, krátkovlasá, s téměř chlapeckou postavou a velkýma očima zdůrazněnýma řasami.
Najednou byla moderní úplně jiná žena. To je důležité připomenout pokaždé, když nám současný beauty standard připadá jako nějaká biologická pravda. Není. Je to trend. A trend se dokáže během pár sezon otočit.
Její oči byly skoro grafický design
Horní linka, několik vrstev řas a ikonické namalované spodní řasy vytvořily look, který dnes poznáš i bez zbytku obličeje. Twiggyin make-up nebyl vytvořený tak, aby vypadal přirozeně. Naopak. Oči byly záměrně obrovské, téměř panenkovské a perfektně odpovídaly futuristické energii šedesátých let.
A protože dnes znovu milujeme grafické linky, výrazné řasy a retro odkazy, její fotografie nepůsobí jako zapomenutý beauty archeologický nález. Pořád vypadají jako nápad.
Krátké vlasy byly téměř stejně důležité jako její postava
Její pixie střih vytvořil další silnou část siluety. Ukázal obličej. Zvýraznil oči. A především se úplně rozešel s představou, že dlouhé vlasy jsou základním znakem ženskosti. To je možná jeden z nejzajímavějších aspektů jejího vzhledu. Twiggy působila současně velmi dívčím a velmi androgynním dojmem, aniž by jedno rušilo druhé.
Jenže tady přichází méně pohodlná část jejího odkazu
Twiggy byla přirozeně velmi štíhlá a právě její tělo se stalo součástí trendu, který ovlivnil celý módní průmysl. Není fér vinit jednu šestnáctiletou dívku za standard krásy, který kolem ní vytvořila média a módní systém. Je ale fér přiznat, že její úspěch pomohl upevnit velmi úzký ideál těla, který byl pro většinu žen biologicky nedosažitelný.
A přesně tady se historie módy stává zajímavější než nostalgie. Ikona může změnit kulturu a zároveň odhalit něco problematického na způsobu, jakým kultura zachází s ženským tělem.
Twiggy navíc odmítla zůstat jen Twiggy z roku 1966
Po modelingu přišel film, divadlo, hudba, televize a další projekty. Její kariéra se nerozpadla ve chvíli, kdy přestala být teenagerkou s nejslavnějšíma očima Londýna. A možná právě to je dobrý důvod připomenout ji dnes, v 77 letech.
Protože ženské módní ikony máme zvláštní tendenci zmrazit v okamžiku jejich největší mladistvé slávy. Twiggy ale žila dalších šest desetiletí. A pořád je Twiggy.
Krása má jednu nepříjemnou vlastnost: ráda předstírá, že je věčná
Není. Jednou chce svět křivky. Potom extrémní štíhlost. Pak svaly. Pak zadek. Pak „heroin hic“. Pak „clean girl“. A pokaždé část žen začne mít pocit, že jejich tělo je nějak špatně. Twiggy nám tedy možná dnes nepřipomíná jen jednu ikonickou éru. Připomíná, že módní ideál není rozsudek. Je to fotografie určitého okamžiku. A za pár let bude svět velmi pravděpodobně chtít něco úplně jiného.
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Zdroje: Encyclopaedia Britannica – Twiggy, životopis a kariéra [1].