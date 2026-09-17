Teploty už mohou vystoupat až k 35 stupňům. Odborníci prozradili, co se ve vzduchu skutečně děje

Po krátkém ochlazení, které do západní Evropy přinese proudění od Atlantiku, se charakter počasí opět výrazně změní. Už kolem víkendu 20. září má nad západní Evropou začít zesilovat rozsáhlá oblast vysokého tlaku vzduchu. Meteorologické modely počítají s velmi výrazným anticyklonálním blokem, který může být svou intenzitou pro druhou polovinu září mimořádný. Ve vyšších vrstvách atmosféry mohou geopotenciální výšky v hladině 500 hPa dosahovat přibližně 596 dekametrů, což jsou hodnoty typičtější pro vrchol léta. Tlak u zemského povrchu se přitom může pohybovat kolem 1030 hPa.
Ve Francii mohou teploty vystoupat až k 35 stupňům
Nejvýraznější oteplení se podle současných modelových výpočtů projeví ve Francii. Mezi pondělím 21. a pátkem 25. září mají teploty na jihozápadě země znovu překračovat tropickou hranici 30 stupňů Celsia a velmi teplo se může postupně rozšířit také do centrálních oblastí. Na většině území Francie se očekávají denní maxima mezi 25 a 30 stupni. V nejteplejší fázi celé epizody nejsou vyloučené ani hodnoty mezi 30 a 35 stupni, a to i v některých částech severní poloviny země. Takové teploty by se už mohly přibližovat zářijovým rekordům.
Do Evropy zamíří velmi teplý vzduch
Za neobvykle vysokými teplotami nebude stát pouze slunečné počasí. Do západní Evropy se zároveň dostane vzduchová hmota, která bude na druhou polovinu září mimořádně teplá. V hladině přibližně 1500 metrů nad zemí mohou být teploty zhruba o 8 až 12 stupňů vyšší, než odpovídá dlouhodobému průměru. Právě kombinace silné tlakové výše, teplého vzduchu a omezeného postupu atmosférických front vytvoří podmínky pro několik velmi teplých dnů za sebou. Přesto meteorologové ve Francii zatím tuto situaci neoznačují za klasickou vlnu veder, protože noci už budou vzhledem ke kratším dnům výrazně chladnější než během vrcholného léta.
Nadprůměrné teploty čekají také Česko
Výrazné oteplení nad západní Evropou neznamená, že by stejné hodnoty kolem 35 stupňů automaticky čekaly také Českou republiku. Tuzemský výhled ale rovněž počítá s nezvykle teplou druhou polovinou září. Český hydrometeorologický ústav ve svém měsíčním výhledu pro období od 14. září do 11. října uvádí, že teploty by se měly držet převážně nad dlouhodobým průměrem nebo při jeho horní hranici. Celé období od poloviny září do konce první říjnové dekády má být s velkou pravděpodobností teplotně nadprůměrné.
Konec září může připomínat pokračování léta
Současný výhled tak ukazuje, že přechod k podzimnímu počasí nebude v Evropě letos nijak přímočarý. Především na západě kontinentu mohou přijít další dny s letními teplotami, zatímco ve Francii se budou sledovat i případné zářijové teplotní rekordy. Prognózy na více než několik dní dopředu se ještě mohou měnit, základní trend výrazného zesílení vysokého tlaku a následného oteplení však meteorologické modely zachycují opakovaně. V Česku se zatím počítá především s pokračováním teplotně nadprůměrného období, nikoliv s extrémním horkem, jaké se očekává v některých částech Francie.
Zdroje: meteocontact.fr, chmi.cz