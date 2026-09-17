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Teploty už mohou vystoupat až k 35 stupňům. Odborníci prozradili, co se ve vzduchu skutečně děje

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Konec září může v části Evropy připomínat spíše vrchol léta než začínající podzim. Nad západní Evropou se má vytvořit mimořádně mohutná oblast vysokého tlaku, která přinese výrazné oteplení. Ve Francii mohou maxima znovu překročit 30 stupňů a místy se přiblížit až k 35 stupňům. Teplejší než obvykle má zůstat také v Česku.
Teploty už mohou vystoupat až k 35 stupňům. Odborníci prozradili, co se ve vzduchu skutečně děje

Teploty už mohou vystoupat až k 35 stupňům. Odborníci prozradili, co se ve vzduchu skutečně děje

Zdroj: depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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