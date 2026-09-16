Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Odpoledne dorazí déšť i bouřky, modely ukazují, kde se mohou nejvíce projevit

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Středa přinese nejteplejší počasí tohoto týdne, dlouho ale nevydrží. Od severozápadu začne během odpoledne postupovat zvlněná studená fronta, která přinese déšť, přeháňky a místy také bouřky. Ojediněle mohou být intenzivnější s nárazy větru kolem 70 km/h. Během noci se srážky přesunou především na Moravu a do Slezska, kde může lokálně spadnout kolem 30 mm vody.
Odpoledne dorazí déšť i bouřky, modely ukazují, kde se mohou nejvíce projevit

Odpoledne dorazí déšť i bouřky, modely ukazují, kde se mohou nejvíce projevit

Zdroj: 123rf
Reklama
Další články z Meteocentrum.cz
Ve Středomoří se formuje výrazná cyklona. Může se změnit v „evropský hurikán“
Ve Středomoří se formuje výrazná cyklona. Může se změnit v „evropský hurikán“
V tomto týdnu bude nejteplejší středa, pak již nádech podzimu
V tomto týdnu bude nejteplejší středa, pak již nádech podzimu

V probíhajícím týdnu bude nejteplejším dnem středa. Poté přes naše území přejde studená fronta, která...

V pondělí Měsíc zakryje Venuši. Vzácný úkaz bude možné sledovat i z Česka
V pondělí Měsíc zakryje Venuši. Vzácný úkaz bude možné sledovat i z Česka

V pondělí 14. září nabídne denní obloha zajímavý astronomický úkaz. Měsíc přibližně v 11:33 zakryje planetu...

Brač bojuje s rozsáhlým požárem. Silný vítr hnal plameny k Milně, stovky lidí musely do bezpečí
Brač bojuje s rozsáhlým požárem. Silný vítr hnal plameny k Milně, stovky lidí musely do bezpečí

Dramatickou noc zažil chorvatský ostrov Brač. Rozsáhlý požár, který hoří už od čtvrtečního večera, se...

V pátek bude Česko rozdělené na dvě části. Víme, kde zaprší a kde bude pěkné počasí
V pátek bude Česko rozdělené na dvě části. Víme, kde zaprší a kde bude pěkné počasí

Jestli bude někdy záležet na tom, kde se právě nacházíte, je to právě tento pátek. Počasí totiž bude na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

Všechny články tohoto autora →
Meteocentrum.cz
Další články z kategorie O počasí
Zobrazit více
ZprávyDomácíO počasí
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.