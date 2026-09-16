Odpoledne dorazí déšť i bouřky, modely ukazují, kde se mohou nejvíce projevit

Dnes bude nejtepleji z celého týdne
Před příchodem studené fronty dnes nad Českem ještě vyvrcholí příliv teplého vzduchu. Zpočátku bude převládat polojasná až oblačná obloha a teploty během odpoledne vystoupí většinou na 22 až 27 °C. Právě středa tak bude nejteplejším dnem tohoto týdne.
Obr. 1: Nejteplejším dnem týden bude právě dnešek, teploty překonají 25 °C (zdroj: ALADIN/Meteocentrum)
Také výstup modelu ALADIN ukazuje během odpoledne na velké části republiky teploty kolem 22 až 25 °C, lokálně zejména na Moravě ještě o něco vyšší. Klidné počasí ale začne od severozápadu postupně končit.
Srážky už postupují přes Německo
Aktuální radarová měření z Německa ukazují rozsáhlé pásmo srážek spojené s frontálním systémem západně od našich hranic. Během odpoledne se začne oblačnost nad severozápadem Česka zvětšovat a postupně dorazí první déšť a přeháňky. Následně se srážkové pásmo bude přesouvat dále k východu.
Obr. 2: Srážky i s bouřkami již přechází Německo (zdroj: DWD)
Podle současné předpovědi zasáhnou srážky během odpoledne postupně Čechy a večer také Moravu a Slezsko. Model ALADIN přitom poměrně dobře zachycuje souvislejší pás srážek postupující večer přes republiku od jihozápadu až severovýchodním směrem.
Místy se vytvoří také bouřky
Fronta nepřinese pouze běžný déšť. V teplém vzduchu před ní bude k dispozici také určitá instabilita, takže se místy mohou vytvořit bouřky. Největší pravděpodobnost jejich výskytu se očekává později odpoledne především v severní a následně východní polovině Čech, večer pak také na západě Moravy.
Obr. 3: Model ICON-D2 zachycuje akumulaci srážek v průběhu dnešního dne a části noci na čtvrtek - v místech největších sum srážek je také nejvyšší šance na výskyt bouřky (zdroj: ICON-D2/Kachelmann)
Nepůjde ale podle současných předpokladů o rozsáhlou situaci se silnými bouřkami na velké části republiky. Spíše se mohou uvnitř rozsáhlejšího srážkového pásma vytvořit izolované intenzivnější buňky. U nejsilnějších z nich nelze vyloučit nárazy větru kolem 70 km/h a krátkodobě prudší déšť.
Večer se těžiště přesune na Moravu
Později večer budou od severozápadu v Čechách srážky postupně slábnout. Frontální pásmo se ale současně přesune dále na jihovýchod a právě během večera a první poloviny noci může výrazněji pršet na Moravě, ve Slezsku a v části východních Čech.
Obr. 4: Kolem 20. hodiny se hlavní pásmo srážek bude přesouvat na Moravu - v tu chvíli by se také měly objevit bouřky (zdroj: ALADIN/Meteocentrum)
Tento scénář dobře ukazují i oba výstupy ALADINu (Obr. 4 a 5). Ve večerních hodinách model počítá se souvislým srážkovým pásem protaženým přes velkou část Moravy a Slezska. O několik hodin později už se jeho hlavní část posouvá dále k východu.
Na jihovýchodě může do rána spadnout kolem 30 mm
Zatímco během odpoledne budou hlavní pozornost přitahovat bouřky, v noci se hlavním rizikem stane spíše déletrvající déšť. V jihovýchodní polovině republiky může pršet po delší dobu a lokálně se do čtvrtečního rána očekávají úhrny kolem 30 mm.
Obr. 5: Kolem půlnoci budou vysoké úhrny na Olomoucku, dále v průběhu noci se hlavní srážky objeví na jihovýchodě Moravy (zdroj: ALADIN/Meteocentrum)
Také vysokorozlišovací model ICON-D2 (Obr. 3) naznačuje nejvyšší úhrny především pro část Moravy a Slezska. Na rozsáhlejším území zde počítá přibližně s 15 až 30 mm, lokálně se objevují i vyšší hodnoty.
Přesné rozložení nejvyšších úhrnů ale bude záležet na trase jednotlivých intenzivnějších srážkových pásem a případných bouřek.
Fronta bude zvlněná, proto může pršet delší dobu
Důležitý je i charakter samotné fronty. Půjde o zvlněnou studenou frontu, která se nad střední Evropou nebude přesouvat úplně rovnoměrně. Podél frontálního rozhraní se mohou vytvářet oblasti zesílených výstupných pohybů, a tím také pásy intenzivnějších srážek.
Proto se může stát, že na jednom místě spadne jen několik milimetrů, zatímco o několik desítek kilometrů dál bude pršet několik hodin a úhrn se dostane k 20 nebo 30 mm. U případných bouřek budou rozdíly ještě větší.
Ve čtvrtek se ochladí
Za frontou k nám začne proudit chladnější vzduch. Ve čtvrtek budou maximální teploty v průměru přibližně o 4 až 7 °C nižší než dnes.
Středa tak bude představovat poslední výrazně teplejší den současné epizody. Ještě během odpoledne se na řadě míst dostaneme k 25 °C a výše, večer ale začne od severozápadu přechod počasí k podstatně vlhčímu a následně chladnějšímu charakteru. Nejdříve tedy sledujeme odpolední a večerní bouřky, během noci pak hlavněsrážkové úhrny na Moravě a ve Slezsku.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz