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Spousta hráčů na hraně. Manažer nároďáku Nedvěd popsal zemětřesení v nominaci

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Santi Denia poprvé sestavil kádr české reprezentace, a oproti mistrovství světa vyměnil jedenáct jmen z šestadvaceti.
Spousta hráčů na hraně. Manažer nároďáku Nedvěd popsal zemětřesení v nominaci

Spousta hráčů na hraně. Manažer nároďáku Nedvěd popsal zemětřesení v nominaci

Zdroj: Česká fotbalová reprezentace
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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