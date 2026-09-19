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Cuketa v moučníku: Právě díky ní je tahle cuketová buchta velice jemná a dlouho vláčná

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Cuketová buchta je jeden z těch receptů, u kterých jsem dlouho nechápala, proč je cuketa v těstě vůbec potřeba, dokud jsem ji nepekla. Výsledek mě přesvědčil natrvalo: buchta je neuvěřitelně vláčná, drží vlhkost i druhý den a pod čokoládovou polevou nikdo nepozná, že v těstě schovávám zeleninu.
Fotografie k cuketové buchtě

Fotografie k cuketové buchtě

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Cuketová buchta, která přesvědčí i ty, co cuketu nesnáší: Vláčná, jemně sladká a zmizí z plechu dřív, než vychladne
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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