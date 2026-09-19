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Staré kuchyňské pravidlo zakazuje ohřívat houby podruhé. Dnes už neplatí

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Jídlo z hub nemusíte druhý den vyhazovat. Rozhoduje rychlé zchlazení, skladování v lednici a důkladné prohřátí před jídlem.
Miska hotové houbové polévky

Miska hotové houbové polévky

Zdroj: ProjectManhattan/Wikimedia CC BY-SA 3.0
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Redakční poznámka: Tento článek přináší obecné informace z partnerského obsahu a slouží pouze k informativním účelům. Nenahrazuje odbornou lékařskou, psychologickou, nutriční ani terapeutickou péči. Pokud řešíte zdravotní potíže, duševní obtíže, užíváte léky, jste těhotná, trpíte chronickým onemocněním nebo zvažujete změnu léčby, jídelníčku či životního stylu, poraďte se vždy s kvalifikovaným odborníkem. Redakce Centrum.cz neodpovídá za případné následky vzniklé na základě individuálního použití informací uvedených v článku.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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