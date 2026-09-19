Na Měsíci vznikl kráter široký 222 metrů. Před dvěma lety na stejném místě nebylo nic

Jedno místo na Měsíci vypadalo normálně. Pak tam byla díra hluboká 43 metrů
Když NASA začala v roce 2009 pomocí Lunar Reconnaissance Orbiteru podrobně mapovat Měsíc, jedním z vedlejších bonusů dlouhé mise bylo něco, co na začátku nemuselo působit nijak dramaticky: stejné oblasti se fotí znovu a znovu. Jakmile máte snímek stejného místa před deseti lety, před pěti lety a dnes, můžete začít hledat rozdíly.
Přesně tak vznikl objev kráteru McGetchin. Při rutinním porovnávání starších a novějších snímků si Robert Wagner z týmu LRO v říjnu 2025 všiml nápadně světlé oblasti obklopené tmavším halo. Následné detailní snímky ukázaly čerstvý impaktní kráter o průměru 222 metrů, místy hluboký přibližně 43 metrů. Starší fotografie stejného místa přitom ukazovaly běžný měsíční povrch. Něco tam tedy muselo narazit během mise.
Podařilo se určit i několik týdnů, kdy se to stalo
Protože LRO fotografuje Měsíc opakovaně, vědci dokázali čas události sevřít překvapivě přesně. Kráter nevznikl před 11. dubnem 2024 a už existoval na snímcích po 22. květnu.
To znamená, že máme impaktní událost starou jen něco přes dva roky, u níž známe povrch před nárazem i jeho bezprostřední následky.
Samotný projektil nikdo nezachytil. Podle NASA mohl být fragmentem asteroidu nebo komety a jeho rozměry mohly odpovídat přibližně tří- až šestipatrové budově. Na Zemi by těleso podobné velikosti při vstupu do atmosféry procházelo dramatickým brzděním a rozpadem. Měsíc žádnou významnou atmosféru nemá. Nic ho tedy nezpomalilo.
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Kráter je jen malá část toho, co náraz udělal
Čerstvé impakty jsou pro planetární vědce mimořádně cenné, protože ještě nejsou „opotřebované“ miliardami drobných zásahů, slunečním větrem a dalšími procesy vesmírného zvětrávání.
McGetchin je navíc neobvykle velký. Podle současných modelů se kráter podobné velikosti na Měsíci vytvoří zhruba jednou za 130 let. Náraz vyvrhl horniny a prach daleko za samotný okraj. Změny v jasu a struktuře povrchu bylo možné sledovat desítky kilometrů a některé poruchy se táhly přes více než sto kilometrů.
To dobře ukazuje, proč je zavádějící uvažovat o kosmickém impaktu jen jako o bodové události. Objekt dopadne na jedno místo, ale rázová vlna a vyvržený materiál mohou ovlivnit mnohonásobně větší oblast.
V noci kolem kráteru vznikla studená skvrna
Druhý tým použil tepelný přístroj Diviner na LRO a zjistil ještě podivnější věc. Okolí kráteru bylo v noci zhruba o devět stupňů Celsia chladnější než srovnatelný okolní povrch a tato tepelná anomálie měla průměr přibližně sedm kilometrů.
Nejde o nějaký trvalý „ledový ostrov“. Náraz změnil fyzikální strukturu svrchního regolitu. Volnější, nadýchanější prach vede teplo jinak než kompaktnější starší povrch. Přes den se zahřívá, ale po západu Slunce energii rychleji ztrácí. Jeden náraz tedy nepřidal jen nový kráter do mapy. Změnil také to, jak okolní povrch pracuje s teplem.
Měsíc je mrtvý jen v jednom smyslu
Na Měsíci není déšť, řeky, vítr ani desková tektonika podobná té pozemské. Z dálky proto působí skoro dokonale neměnně. Ve skutečnosti se jeho povrch neustále pomalu přepisuje.
Drobné meteoroidy dopadají prakticky nepřetržitě a čas od času přijde mnohem větší rána. Každý takový zásah promíchává regolit, rozbíjí kameny a mění lokální topografii. Nový kráter proto pomáhá zpřesnit i výpočty, jak rychle se měsíční půda „zahradničí“ – tedy obrací a promíchává drobnými impakty. To má i lehce melancholický důsledek pro jednu slavnou představu.
Stopy astronautů nejsou věčné
Často se říká, že stopy astronautů z programu Apollo mohou na Měsíci přežít miliony let, protože tam neprší a nefouká. To je v zásadě pravda, pokud pod slovem „přežít“ myslíme velmi dlouhou dobu. Nejsou ale nesmrtelné.
Mikrometeority a větší impakty měsíční regolit pomalu převracejí. Nová práce pomáhá určit, jak rychle takové procesy povrch mění a do jaké hloubky. Jeden kráter široký 222 metrů tedy není jen spektakulární nová díra. Je to čerstvá připomínka, že ani svět bez počasí není konzervovaný navždy.
A budoucí základny budou stát na střelnici
Význam nového kráteru jde i dál než k geologii. Pokud má lidstvo na Měsíci jednou provozovat dlouhodobé základny, sklady, energetické systémy nebo observatoře, musí počítat s prostředím, do nějž průběžně létají projektily obrovskou rychlostí.
Přímý zásah objektem, který vytvořil McGetchin, je extrémně vzácný. Nebezpečí ale představují také sekundární úlomky vyvržené z dalekých impaktů. Nový kráter tak ukazuje něco, co fotografie Měsíce snadno zakryjí. Povrch vypadá klidně. Jenže v roce 2024 do něj narazilo těleso dost velké na to, aby vyhloubilo díru širokou dvě fotbalová hřiště. A my jsme si toho všimli až o rok později.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Science Advances – A new 222-m diameter lunar crater, DOI 10.1126/sciadv.aeh7812 [2], Science Advances – thermal response of the newly formed lunar crater, DOI 10.1126/sciadv.aeh9568 [3], NASA Science – NASA’s Moon Orbiter Spots New, ‘Once-in-Century’ Moon Crater [4], Lunar and Planetary Institute – NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter Discovers a New 222-m Diameter Lunar Crater [5]. img ai generated