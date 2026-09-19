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Na Měsíci vznikl kráter široký 222 metrů. Před dvěma lety na stejném místě nebylo nic

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Mezi dubnem a květnem 2024 narazilo do Měsíce těleso velikosti několikapatrové budovy. Nikdo si samotného nárazu nevšiml. Až pozdější snímky sondy LRO ukázaly nový kráter široký 222 metrů a hluboký 43 metrů. Dopad navíc změnil okolní půdu na vzdálenost přes sto kilometrů.
Na Měsíci vznikl kráter široký 222 metrů. Před dvěma lety na stejném místě nebylo nic

Na Měsíci vznikl kráter široký 222 metrů. Před dvěma lety na stejném místě nebylo nic

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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