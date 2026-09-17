Česko vstupuje do dalšího suchého období

V posledním měsíci zasáhlo naše území několik vln srážek, které doplnily vlhkost půdy na normální úroveň a například aktivovaly růst hub. Srážky byly nerovnoměrné, ale jelikož bylo těch srážkových epizod víc, každá část republiky se aspoň v některé dny dočkala vydatnějšího deště. Problematiku lokálnosti srážek jasně ukázala poslední studená fronta, jež přecházela ve středu večer a v noci na čtvrtek. Zatímco na Vysočině spadlo místy až 30 mm srážek, což je dost, tak na Plzeňsku či v Praze ani nekáplo.
Hezky to ukazuje mapa úhrnů srážek na poslední studené frontě:
obr. srážkové úhrny na studené frontě 16.-17.září.
A vypadá to, že tyto deště byly na další dobu posledními významnějšími srážkami. Modely se poměrně shodují, že v příštích zhruba dvou týdnech se budeme nacházet pod taktovkou spíše tlakové výše. Na začátku příštího týdne to vypadá na ochlazení, ale příchod studeného vzduchu od severu nebude doprovázen vydatnějším deštěm. Možná zaprší trochu a jen někde. A následně se v polovině příštího týdne rozvine klasické babí léto, tedy slunečné počasí. To by mělo vydržet určitě do začátku října... Ukazuje to naše dlouhodobá předpověď.
Vývoj na další dva týdny názorně ukazuje graf s křivkami různých modelů. Je na něm patrné, že srážky jsou očekávány jen ve velmi malém množství:
obr. 2 - grafy ukazující běhy jednotlivých modelů, dole očekávané srážky. Srážek je očekáváno na další dva týdny velmi málo, nemusely by dokonce být žádné
Z hlediska zemědělství nebo zahrádkářů není nadcházející suché období už žádný problém, protože většina úrody je už sklizená a navíc je půdní vlhkost už na běžných úrovních. Sezona asi neskončí ani houbařům, neboť teploty už nejsou tak vysoké, aby lesy ještě vysušily, prodlužují se noci a přibývá ranních mlh, takže vlhkost v lesích roste i bez srážek.
Hůře jsou na tom řeky, které většinou zůstávají na podprůměrných průtocích. Po minulých deštích se sice vymanily z abnormálního sucha, ale nastupující suché období je uvrhne zpátky do režimu mimořádně nízkých hladin vod. Přehradní nádrže se posledními dešti nijak nedoplnily, někde se jen zastavil či zpomalil úbytek vody. V dalších týdnech tak hlavně velké přehrady budou dále snižovat své hladiny. A velmi nízké zůstávají vydatnosti podzemních vod, kterým uplynulé deště také příliš nepomohly.
Každopádně pro trávení času venku bude zbytek září a nejspíš i začátek října velice příhodným obdobím. Sice bude třeba již počítat s chladnějšími rány, ale přes den by mělo převažovat slunečno. Pokud se nějaké srážky objeví, tak spíše jen krátké přeháňky. Takový podzim je mezi lidmi velmi oblíbený...
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz