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Česko vstupuje do dalšího suchého období

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Od poloviny srpna se v Česku konečně vyskytovalo obvyklé množství srážek, což stačilo na zažehnání aspoň půdního sucha. Výhled na zbytek září ale ukazuje, že se vrací počasí bez deště. Pro většinu z nás to znamená příjemné dny na trávení času venku, dočkáme se i babího léta.
Česko vstupuje do dalšího suchého období

Česko vstupuje do dalšího suchého období

Zdroj: 123rf
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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