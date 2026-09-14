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V pondělí Měsíc zakryje Venuši. Vzácný úkaz bude možné sledovat i z Česka

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V pondělí 14. září nabídne denní obloha zajímavý astronomický úkaz. Měsíc přibližně v 11:33 zakryje planetu Venuši, která se znovu objeví asi o hodinu později. Pozorování ale nebude úplně jednoduché - úkaz proběhne za denního světla a velkou výhodou proto bude dalekohled. Při jeho používání je zároveň nutné dávat mimořádný pozor na blízké Slunce.
V pondělí Měsíc zakryje Venuši. Vzácný úkaz bude možné sledovat i z Česka

V pondělí Měsíc zakryje Venuši. Vzácný úkaz bude možné sledovat i z Česka

Zdroj: 123rf
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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