V pondělí Měsíc zakryje Venuši. Vzácný úkaz bude možné sledovat i z Česka

Venuše postupně zmizí za Měsícem
K zákrytu Venuše Měsícem dojde v pondělí 14. září 2026.
Přibližně kolem 11:33 SELČ začne planeta mizet za neosvětleným okrajem měsíčního kotouče. Nepůjde přitom o okamžité zmizení. Měsíc bude Venuši postupně zakrývat a celý proces potrvá několik desítek sekund. Zhruba o hodinu později, přibližně ve 12:41, se Venuše znovu objeví na opačné straně Měsíce, tentokrát u jeho osvětleného okraje.
Obr. 1: Měsíc zakryje v pondělí Venuši (zdroj: Hvězdárna a planetárium Brno)
Zákryt neboli okultace nastává v okamžiku, kdy se nám při pohledu ze Země dostane jedno nebeské těleso přesně před jiné. V tomto případě tedy Měsíc nebude Venuši nijak fyzicky ovlivňovat. Pouze se při pohledu ze Země dostane přesně mezi nás a planetu. Podobné úkazy jsou možné díky tomu, že Měsíc se na pozemské obloze pohybuje poměrně rychle a během své dráhy může přecházet před hvězdami či planetami.
Pouhým okem bude pozorování obtížné
Venuše patří k nejjasnějším objektům oblohy a za mimořádně dobrých podmínek ji lze spatřit dokonce i během dne. Najít ji pouhým okem na světlé obloze je ale velmi obtížné. Tentokrát pomůže samotný Měsíc, který bude sloužit jako dobré vodítko. Ani jeho tenký srpek však nebude mít proti denní obloze příliš výrazný kontrast. Mnohem větší šanci proto budou mít pozorovatelé s dalekohledem. Výhodou může být přístroj s automatickým sledováním objektu, který kompenzuje otáčení Země a udržuje vybranou část oblohy stále v zorném poli.
Při pozorování je ale nutná mimořádná opatrnost. Dalekohled nesmí být ani na okamžik namířen přímo do Slunce. Pohled na Slunce běžným dalekohledem bez odpovídajícího solárního filtru může během zlomku sekundy způsobit těžké a trvalé poškození zraku. Nebezpečí se netýká pouze očí. Soustředěné sluneční záření může poškodit také části samotného optického přístroje. Pokud si tedy pozorovatel není jistý bezpečným zaměřením dalekohledu na denní obloze, je lepší úkaz nesledovat přes optiku vůbec.
Rozhodovat bude také počasí
Stejně jako u většiny astronomických úkazů bude nakonec záležet především na oblačnosti. Té bude obecně poměrně hodně, ale v rámci Česka bude silně nerovnoměrná:
Obr. 2: S oblačností to nebude příliš snadné - na pozorování bude západní polovina Česka, východní polovina bude zcela zahalená oblaky (zdroj: ALADIN/Meteocentrum)
Pro pozorování bude potřeba alespoň dostatečně velká mezera v oblacích kolem poledne. Na Obr. 2 lze vidět, jak bude oblačnost vypadat v České republice okolo 12. hodiny. Zatímco východní část republiky bude zcela zahalená oblačností, na západě bude pravděpodobně pozorování možné - alespoň v některých regionech. Samotný zákryt potrvá déle než hodinu, nejzajímavějšími okamžiky ale budou právě zmizení Venuše kolem 11:33 a její opětovné objevení přibližně ve 12:41.
Pokud počasí vyjde, půjde o nenápadný, ale velmi zajímavý úkaz - jasná planeta na chvíli doslova zmizí za Měsícem uprostřed denní oblohy.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz